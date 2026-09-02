क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) : इंडिया ए 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मैचों की चार-दिवसीय रेड-बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। इससे भारतीय टीम को 'ब्लैक कैप्स' (न्यूजीलैंड टीम) के खिलाफ होने वाली दो-टेस्ट मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) सीरीज से पहले अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट की एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार तीनों मैच क्राइस्टचर्च के बर्ट सटक्लिफ ओवल और हैगली ओवल में खेले जाएंगे। यह सीरीज भारत के न्यूजीलैंड दौरे (जिसमें व्हाइट-बॉल मैच शामिल हैं) के साथ-साथ चलेगी।

पहला चार-दिवसीय मैच 24 से 27 अक्टूबर तक, दूसरा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक और तीसरा 7 से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। इन मैचों से न्यूजीलैंड के प्रमुख घरेलू रेड-बॉल खिलाड़ियों को भारत के उभरते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का मौका भी मिलेगा। तीनों मैचों में एंट्री फ्री होगी, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग न्यूजीलैंड क्रिकेट के यूट्युब चैनल पर उपलब्ध होगी और लाइव स्कोर NZC की वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे।

इंडिया ए की यह सीरीज भारत के घरेलू रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान होगी, जो 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसलिए, न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए मैच नहीं खेल पाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड ए के खिलाड़ी देश के घरेलू कैलेंडर में व्यस्त रहेंगे। क्रिकइन्फो के अनुसार 19 नवंबर को प्लंकेट शील्ड फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता शुरू होने से पहले 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक फोर्ड ट्रॉफी खेली जाएगी।

उम्मीद है कि यह चार-दिवसीय सीरीज़ दोनों टीमों के लिए सीनियर टीमों के बीच होने वाले दो-टेस्ट मैचों के मुकाबले से पहले महत्वपूर्ण तैयारी का काम करेगी। भारत का न्यूजीलैंड दौरा (पांच T20I और पांच वनडे) 22 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होगी जिसका पहला मैच वेलिंगटन में 19 से 23 नवंबर तक और दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाएगा।

यह दो-टेस्ट मैचों की सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल के लिहाज से भी अहम होगी। स्टैंडिंग में न्यूजीलैंड अभी तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत पांचवें नंबर पर है। न्यूजीलैंड को दिसंबर-जनवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और मौजूदा WTC साइकल के दौरान उसे श्रीलंका के साथ घरेलू सीरीज और पाकिस्तान के साथ विदेशी सीरीज भी खेलनी है। वहीं भारत इस साइकल में अपने मैच पूरे करने के लिए जनवरी और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। ऐसे में इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच होने वाले मैच दोनों टीमों को अपनी रेड-बॉल टीम की गहराई को परखने और ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करने का मौका देंगे जो सीनियर टेस्ट टीम में जगह बनाने के दावेदार हो सकते हैं।