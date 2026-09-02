सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी ने इंग्लैंड के टेस्ट बैटिंग कोच बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। एशेज 2027 की तैयारियों के बीच हसी ने इंग्लैंड के साथ फुल-टाइम भूमिका निभाने के बजाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ पार्ट-टाइम कंसल्टेंसी भूमिका स्वीकार करने का फैसला किया है।

इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया के बैकरूम स्टाफ को अनुभवी चेहरा मिलेगा, जबकि इंग्लैंड को अब अपने स्थायी बैटिंग कोच की तलाश दोबारा शुरू करनी होगी।

माइकल हसी ने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुना?

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हसी की कंसल्टेंसी भूमिका उन्हें अपने दूसरे पेशेवर काम जारी रखने की पर्याप्त आजादी देती है। 51 वर्षीय हसी अभी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और वेल्श फायर के साथ कोचिंग जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके अलावा वह फॉक्स स्पोर्ट्स के लिए नियमित एक्सपर्ट पंडित के तौर पर भी काम करते हैं।

फुल-टाइम इंग्लैंड कोचिंग भूमिका स्वीकार करने पर इन सभी प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करना पड़ता। ऐसे में पार्ट-टाइम ऑस्ट्रेलियाई भूमिका हसी के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हुई।

इंग्लैंड को बड़ा झटका, कोच की तलाश फिर शुरू

हसी का फैसला इंग्लैंड के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। स्टीफन फ्लेमिंग की अगुवाई में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

इसके बाद इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल विदेशी दौरे हैं। ऐसे में 2027 की एशेज से पहले एक मजबूत और स्थायी बैटिंग कोच नियुक्त करना टीम की प्राथमिकता बन गया है। हसी के इंग्लैंड से पुराने संबंध भी रहे हैं। उन्होंने 2022 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड की खिताबी जीत के दौरान बतौर कंसल्टेंट काम किया था।

स्टीफन फ्लेमिंग और हसी की 18 साल पुरानी साझेदारी

हसी और इंग्लैंड के मौजूदा हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के बीच भी लंबे समय से पेशेवर संबंध हैं। दोनों ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करीब 18 वर्षों तक साथ काम किया है।

इसी वजह से हसी का इंग्लैंड के बैकरूम सेटअप में शामिल होना फ्लेमिंग की योजना के लिए एक मजबूत विकल्प माना जा रहा था। हालांकि, हसी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ने का फैसला कर इस योजना को झटका दे दिया।

हसी के फैसले से इंग्लैंड के पास क्या विकल्प?

हसी के ऑफर ठुकराने के बाद इंग्लैंड को अब स्थायी बैटिंग कोच की तलाश करनी होगी। हालांकि, टीम के पास एक संभावित विकल्प पहले से मौजूद है। मार्कस ट्रेस्कोथिक, जो फिलहाल इंग्लैंड के अंतरिम बैटिंग कोच हैं, ने पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज में अच्छा प्रभाव छोड़ा है। उनके प्रदर्शन और टीम के साथ काम की काफी सराहना हुई है।

ऐसे में इंग्लैंड उन्हें स्थायी टेस्ट बैटिंग कोच की जिम्मेदारी देने पर विचार कर सकता है। साथ ही, व्यापक क्रिकेट पाथवे सिस्टम के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए हसी की वापसी क्यों अहम?

ऑस्ट्रेलिया के लिए हसी को अपने सेटअप में शामिल करना एशेज की तैयारियों के लिहाज से बड़ा फायदा माना जा रहा है। हसी के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और दुनिया भर की टी20 लीग्स में कोचिंग का लंबा अनुभव है।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 टेस्ट मैचों में 6,235 रन बनाए और उनका औसत 51.52 रहा। इसके अलावा उन्होंने 185 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले। हसी ने 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में 2007 वनडे विश्व कप जीत भी शामिल है।

संन्यास के बाद उन्होंने दुनिया की कई टी20 लीग्स और हाई-परफॉर्मेंस कोचिंग सेटअप में काम किया, जिससे उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में खिलाड़ियों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव मिला।

एशेज 2027 से पहले ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा अनुभवी दिमाग

हसी की वापसी ऐसे समय हो रही है जब एशेज की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया के रेड-बॉल ग्रुप के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं, इंग्लैंड के सामने अब फ्लेमिंग के बैकरूम सेटअप में एक अहम जगह भरने की चुनौती है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का नतीजा चाहे जो हो, इंग्लैंड को एशेज 2027 से पहले अपनी कोचिंग संरचना को मजबूत करने के लिए जल्द फैसला लेना होगा।