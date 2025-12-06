ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी क्रिकेटर मिचेल स्टार्क उन खिलाड़ियों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने डे-नाइट टेस्ट मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए और पांच विकेट लिए। इस स्टार खिलाड़ी ने शनिवार को गाबा में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की।

स्टार्क यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे क्रिकेटर बन गए। वह दिलरुवान परेरा और जेसन होल्डर के साथ शामिल हो गए। परेरा डे-नाइट टेस्ट में 50+ रन बनाने और पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने यह उपलब्धि 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई टेस्ट के दौरान हासिल की थी। उनके बाद वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर होल्डर इस खास लिस्ट में शामिल हुए। होल्डर ने यह उपलब्धि 2018 में श्रीलंका के खिलाफ ब्रिजटाउन टेस्ट के दौरान हासिल की थी।

नंबर 9 बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा

इतना ही नहीं स्टार्क के नाम टेस्ट में नंबर 9 बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस स्टार खिलाड़ी ने 64 टेस्ट और 77 पारियों में 22.34 के औसत से 1,408 रन बनाए हैं जिसमें 8 फिफ्टी और 99 का बेस्ट स्कोर शामिल है।

स्टार्क ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (67 टेस्ट में 19.84 के औसत से 1,389 रन, एक सेंचुरी और तीन फिफ्टी) को पीछे छोड़ दिया। इस नंबर पर उनके नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर भी हैं।

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड गाबा टेस्ट

मैच की बात करें तो जो रूट की पहली पारी में शानदार शतक लगाकर संभाला था, 138* रन पर आउट हो गए जब जोफ्रा आर्चर को ब्रेंडन डॉगेट की गेंद पर लैबुशेन ने शानदार डाइविंग कैच से आउट किया जिससे इंग्लैंड का कुल स्कोर 334 रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 6/75 के शानदार आंकड़े हासिल किए। यह चल रही एशेज सीरीज में स्टार्क का दूसरा 5-विकेट हॉल था और टेस्ट क्रिकेट में कुल 18वां। जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 511 रन पर ऑल आउट होने के बाद मजबूत स्थिति में पहुंच गया और 177 रन की बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए जेक वेदराल्ड (72), मार्नस लाबुशेन (65), कप्तान स्टीव स्मिथ (61), विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी (63) और स्टार्क (77) ने शानदार पारियां खेलीं।