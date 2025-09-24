अबू धाबी: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Zayed Cricket Stadium) में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से हार के बाद श्रीलंका की एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम हो गई हैं। चरिथ असलांका (Charith Asalanka) की अगुवाई वाली यह टीम टूर्नामेंट के अपने पहले दो सुपर-4 मुकाबले हार चुकी है और सुपर-4 चरण में उसका सिर्फ एक मैच बचा है।

श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका (Charith Asalanka) ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी दौरान आठवें ओवर में दो बल्लेबाजों का आउट होना पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। असलांका खुद उस ओवर में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। अगली ही गेंद पर दासुन शनाका की गेंद विकेटकीपर के हाथों में चली गई, जिससे श्रीलंका का स्कोर 58/5 हो गया। अंततः श्रीलंका 133/8 पर सिमट गई।

असलांका ने कहा, 'हालांकि हमें सलामी बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत नहीं मिली, पावरप्ले के अंत तक हमारे पास 53 रन थे। हमने तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन हम अभी भी अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि पावरप्ले में इतने रन बनाना आसान नहीं होता।लेकिन फिर मैं और दासुन लगातार गेंदों पर आउट हो गए और यही वह समय था जब सबसे बड़ा नुकसान हुआ।'

उन्होंने आगे कहा, 'जब हम आउट हुए, तब न तो दासुन और न ही मैं बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं गेंद को गैप में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद टॉप-एज से टकरा गई। दासुन ने भी पहले एक सामान्य शॉट खेला। लेकिन हमें ज़म्मेदारी लेनी होगी।'

कामिंदु मेंडिस ने 44 गेंदों पर 50 रन बनाकर पारी को कुछ सम्मानजनक बनाया, जिसमें वानिन्दु हसरंगा और चमिका करुणारत्ने के संक्षिप्त योगदान ने भी अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने आगे कहा, 'हमने अपनी पारी के पहले भाग में पांच विकेट गंवा दिए थे, और इस तरह की टीमों के खिलाफ वापसी करना वाकई मुश्किल होता है। कामिंदु और अन्य खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वानिन्दु भी उस समय आउट हो गए, जब ऐसा लग रहा था कि हम 150 रन तक पहुंच सकते हैं। अंत में, यह काफी नहीं था।'

'हमने आज एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ उतरने की कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से हमने एक विशेषज्ञ बल्लेबाज खो दिया और जरूरी रन नहीं बना पाए। कई बार हमने एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेला है और गेंद से स्कोर का बचाव नहीं कर पाए। हमें यह पता लगाना होगा कि लगातार 180 से 200 रन कैसे बनाए जाएं और पार्ट-टाइम गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें भविष्य में सुधार करने की जरूरत है।'

गौर है कि श्रीलंका ने इस मुकाबले के लिए अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने और कामिल मिशारा को बाहर करके करुणारत्ने को उतारने के बावजूद, श्रीलंका सुपर-4 चरण में लगातार दूसरी बार बुरी तरह हार गया और इस क्रम ने उसे टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया है। इस पर विचार करते हुए असलांका ने बताया कि अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्लेइंग इलेवन में सही संतुलन बनाना होगा।

