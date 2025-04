खेल डैस्क : राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 40 गेंदों पर शतक जड़ दिया। यह आईपीएल इतिहास का 5वां सबसे तेज शतक है। इस लिस्ट में क्रिस गेल अभी भी पहले नंबर पर हैं जोकि पुणे वारियर्स के खिलाफ साल 2013 में 30 गेंदों पर शतक लगाने में कामयाब रहे थे। बहरहाल, अभिषेक आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अमृतसर में जन्मे अभिषेक हैदराबाद के लिए खेलते हैं।



आईपीएल 2025 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

24 रन (11 गेंद) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR)

6 रन (6 गेंद) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)

1 रन (1 गेंद) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC)

2 रन (5 गेंद) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

18 रन (16 गेंद) बनाम गुजरात टाइटंस (GT)

100 रन (40 गेंद) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS)

