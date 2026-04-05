स्पोर्ट्स डेस्क : सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से IPL 2026 में पहली जीत के लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद शमी ने बताया कि यह जीत क्यों जरूरी थी। शमी (चार ओवर में नौ रन पर दो विकेट) की करिश्माई गेंदबाजी के बाद कप्तान ऋषभ पंत (50 गेंदों में नाबाद 68 रन) की जिम्मेदारी से की गई बल्लेबाजी के बूते लखनऊ ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टी20 मैच में रविवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 5 विकेट से शिकस्त दी।

शमी ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम पिछला मैच अपने घर पर हार गए थे, इसलिए अपनी लय बनाए रखने के लिए यह मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था। एक बार जब आपको अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो जीत का सिलसिला जारी रहता है। देखिए, अगर आप अच्छे स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी है।'

उन्होंने कहा, 'जब आप मैदान पर होते हैं, तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, खुद को फिट रखना ही मुख्य विचार है। इसी वजह से, जब टीम जीतती है, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। और जब आप इस तरह जीतते हैं, तो यह आपको और ज्यादा जीतने के लिए प्रेरित करता है - यह बहुत सुखद होता है। कई सालों तक खेलने की वजह से, वह अनुभव निश्चित रूप से काम आता है। अगर हम मोहम्मद शमी जैसे किसी खिलाड़ी की बात करें, तो उनके पास वह अनुभव है - कौशल समय के साथ विकसित होते हैं, और अपनी कमजोरियों को समझना भी बहुत जरूरी है, खासकर एक विशेषज्ञ के तौर पर।'

