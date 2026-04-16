स्पोर्ट्स डेस्क: Royal Challengers Bengaluru के तेज गेंदबाज Josh Hazlewood ने IPL 2026 में Lucknow Super Giants के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली।

उन्होंने शुरुआती स्पेल में ही LSG बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

“मैं बुमराह जैसा नहीं हूं”

मैच के बाद हैजलवुड ने अपनी गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह Jasprit Bumrah जैसे स्किल्स वाले गेंदबाज नहीं हैं, इसलिए वह चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, 'आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। प्लानिंग सरल होती है, बस सही एरिया में गेंद डालनी होती है। मैं बुमराह जैसे स्लोअर बॉल्स की विविधता नहीं रखता, इसलिए लाइन-लेंथ और सटीकता पर ध्यान देता हूं।'

भुवनेश्वर कुमार की तारीफ

हैजलवुड ने RCB के गेंदबाजी यूनिट की सफलता का श्रेय Bhuvneshwar Kumar को दिया। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर ने शुरुआती ओवर में कंडीशन को अच्छी तरह समझाया और गेंदबाजों के बीच शानदार कम्युनिकेशन बनाए रखा, जो टीम की ताकत है।

क्रॉस-सीम गेंदों से किया परेशान

हैजलवुड ने मैच में क्रॉस-सीम गेंदों का शानदार इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हुई। उनकी गेंदबाजी के सामने निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज भी बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जबकि कप्तान ऋषभ पंत चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए।

RCB की आसान जीत

LSG की टीम 146 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में RCB ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। हैजलवुड ने कहा कि पिच थोड़ी धीमी थी और बल्लेबाजी आसान नहीं थी, लेकिन टीम ने शानदार तरीके से लक्ष्य का पीछा किया।

अगला मुकाबला

हैजलवुड अब 18 अप्रैल को Delhi Capitals के खिलाफ होने वाले मुकाबले में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे।