अहमदाबाद : ग्रुप चरण के चारों मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम अब टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका की कड़ी चुनौती के लिए तैयार है। रविवार को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में होने वाले इस मुकाबले में कप्तान Suryakumar Yadav और तिलक वर्मा की बदली हुई बल्लेबाजी रणनीति की असली परीक्षा होगी।

ग्रुप चरण में आसान राह, अब कड़ी चुनौती

भारत को ग्रुप स्टेज में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सुपर 8 में मुकाबला पूरी तरह अलग होगा। दक्षिण अफ्रीका के पास Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Marco Jansen, Keshav Maharaj और कप्तान Aiden Markram जैसे मजबूत गेंदबाज हैं, जो भारत की बल्लेबाजी की कड़ी परीक्षा लेने को तैयार हैं। पिछले दो महीनों में दोनों टीमें छठी बार आमने-सामने होंगी।

शीर्ष क्रम की चिंता

सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (दो अर्धशतक, 202 का स्ट्राइक रेट) को छोड़ दें तो शीर्ष क्रम में बाकी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अभिषेक शर्मा लगातार तीन मैच में शून्य पर आउट हुए हैं।

तिलक वर्मा ने 24 गेंद में 25, 21 गेंद में 25 और 27 गेंद में 31 रन की पारियां खेलीं — लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 120 के आसपास रहा, जो उनके करियर औसत (141) से काफी कम है।

सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ 84* रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उसके बाद लय में नजर नहीं आए। उनका मौजूदा स्ट्राइक रेट 136 है, जो उनके करियर औसत 163 से कम है। ऐसे में बड़े शॉट की बजाय परिस्थितियों के अनुसार स्थिर बल्लेबाजी की रणनीति कितनी कारगर होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

ऑलराउंडरों पर बढ़ी जिम्मेदारी

भारत रन गति बनाए रखने के लिए Hardik Pandya (स्ट्राइक रेट 155) और Shivam Dube (स्ट्राइक रेट 178) पर काफी निर्भर रहा है। टीम को एक बार फिर इन दोनों से आक्रामक योगदान की उम्मीद होगी।

गेंदबाजी बनी भारत की ताकत

भारत की सबसे बड़ी मजबूती उसका गेंदबाजी आक्रमण है। Jasprit Bumrah ने तीन मैच में किफायती गेंदबाजी की है।Varun Chakravarthy ने चार मैच में 9 विकेट लिए और 5.16 की इकॉनमी से गेंदबाजी की।हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पास Quinton de Kock, David Miller और अन्य विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दे सकते हैं।

संभावित बदलाव

भारतीय टीम अंतिम एकादश में बदलाव कर सकती है: अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल, दक्षिण अफ्रीका की टीम में मार्को यानसन, एनगिडी और महाराज की वापसी संभव है।