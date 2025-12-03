स्पोर्ट्स डेस्क: IND vs SA 2nd ODI में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को 4 विकेट से मात देकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। मैच में कई ऐसे मोड़ आए जहां खेल पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखा, लेकिन आखिर में अफ्रीका ने मैच छीन लिया। ये मुकाबला रायपुर में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। भारत ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम में 3 बदलाव देखने को मिलेंगे। कप्तान टेम्बा बावुमा के अलावा केशव महाराज और लुंगी नगिडी टीम में लौट आए हैं।

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा (14) और यशस्वी जायसवाल के सस्ते में आउट होने के बाद शानदार वापसी करते हुए रुतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। केएल राहुल ने नाबाद 66 रन बनाते हुए एक बार फिर हुए अर्धशतकीय पारी खेली। गायकवाड़ ने (105) वनडे में पहले (77 गेंदों पर) शतक लगाया जबकि कोहली का यह बैक टू बैक शतक वनडे में कुल 53वां था। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को जैनसेन (2) ने सबसे ज्यादा विकेट झटके।

मौसम और पिच रिपोर्ट

मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहां खेले गए एकमात्र वनडे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज़ों ने न्यूज़ीलैंड को सिर्फ़ 118 रनों पर ढेर कर दिया था। हालांकि बारिश में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन दूसरी पारी में ओस निर्णायक भूमिका निभा सकती है। रात 8:30 बजे के बाद, तापमान गिरने के साथ, आउटफील्ड में काफ़ी नमी होने की उम्मीद है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड सीमित है, लेकिन मुख्य रुझान स्पष्ट हैं। काली मिट्टी से बनी पिच शुरुआत में अच्छी कैरी देती है। खेल आगे बढ़ने के साथ धीमी होती जाती है।

प्लेइंग 11

भारत : यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी