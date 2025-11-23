स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। संगीतकार पलाश मुछाल के साथ उनकी शादी, जो रविवार को होने वाली थी, अचानक अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। यह निर्णय तब लिया गया जब समारोह से कुछ घंटे पहले ही स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर करीबी निगरानी रखे हुए हैं। परिवार के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है और मंधाना ने फिलहाल शादी से ज्यादा पिता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है।

पिता की तबीयत बिगड़ी, शादी तुरंत टली

रविवार सुबह स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत नाश्ता करते समय अचानक खराब हो गई। घटना की जानकारी देते हुए उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में परिवार को उम्मीद थी कि कुछ देर आराम से उनकी हालत संभल जाएगी, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई। किसी भी जोखिम से बचने के लिए तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारों के मुताबिक उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। चूंकि शादी उसी दिन होनी थी, इसलिए मंधाना ने बिना देर किए समारोह को रोकने का निर्णय लिया।

डॉक्टरों की निगरानी में पिता, परिवार स्तब्ध

मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि स्मृति के पिता अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में ही रहने की सलाह दी है। परिवार इस अचानक हुई घटना से सदमे में है और सभी पिता के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि स्मृति अपने पिता से बहुत करीब हैं और किसी भी खुशी से पहले उनका स्वस्थ होना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

स्मृति मंधाना ने लिया दृढ़ निर्णय

स्मृति मंधाना ने साफ किया है कि वह पिता की तबीयत ठीक होने से पहले किसी भी शादी की रस्म को आगे नहीं बढ़ाएंगी। शादी अब पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। क्रिकेट और निजी जीवन दोनों में ही अपने शांत और संतुलित स्वभाव के लिए जानी जाने वाली मंधाना ने इस समय परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।

मैनेजर ने की निजता बनाए रखने की अपील

समूचा मामला संवेदनशील होने के कारण, मैनेजर तुहिन मिश्रा ने सभी से अनुरोध किया है कि मंधाना और उनके परिवार की निजता का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी परिवार पूरी तरह पिता की देखभाल और डॉक्टरों की सलाह पर केंद्रित है, इसलिए मीडिया और फैंस से उम्मीद है कि वे इस कठिन समय में समझदारी दिखाएं।

शादी की नई तारीख होगी बाद में घोषित

फिलहाल शादी के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। परिवार पहले पिता की सेहत पूरी तरह सुधरने का इंतजार करेगा। फैंस और क्रिकेट समुदाय स्मृति मंधाना के पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।