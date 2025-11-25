स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने अचानक लिए गए फैसले को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी शादी से जुड़ी लगभग सभी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए, जिसके बाद फैंस के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।

शादी होने वाली थी 23 नवंबर को

स्मृति की शादी उनके लॉन्गटाइम पार्टनर पलाश मुच्छल से 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी। परिवार, रिश्तेदार और टीम की कई खिलाड़ी इस निजी समारोह में शामिल होने वाले थे। इससे पहले संगीत, हल्दी जैसी रस्में भी हो चुकी थीं, जिनमें जेमिमा रोड्रिग्ज और श्रेयंका पाटिल जैसे साथी खिलाड़ी शामिल थे।

पिता की तबीयत बिगड़ने से रुकी तैयारियां

प्रोग्राम के बीच अचानक हालात तब गंभीर हुए जब स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार ने बताया कि उनकी सेहत में अब सुधार है और वे मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। इसी दौरान पलाश मुच्छल भी अस्वस्थ हो गए, लेकिन जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया।

सोशल मीडिया से पोस्ट हटने पर तेज हुई चर्चाएं

फैंस की चिंता तब और बढ़ गई जब स्मृति ने अपनी शादी के फोटो, वीडियोज़ और यहां तक कि प्रपोजल वीडियो भी सोशल मीडिया से हटा दिए। इसके बाद जेमिमा और श्रेयंका ने भी अपने प्रोफाइल से संबंधित पोस्ट डिलीट कर दिए। इस वजह से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि कहीं शादी रद्द तो नहीं हो गई? या दोनों कपल के बीच कोई अनबन हुई है।

परिवार ने दी स्पष्ट जानकारी

कयासों के बीच परिवार की ओर से बयान आया कि शादी रद्द नहीं, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। अभी स्मृति के पिता की तबीयत प्राथमिक चिंता है, इसलिए शादी की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। स्मृति और पलाश की शाद से पहले की पुरानी तस्वीरें अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिससे साफ होता है कि रिश्ता बिल्कुल ठीक है और शादी सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रही है।