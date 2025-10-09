विशाखापट्टनम: भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) सिर्फ 12 रन दूर हैं ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से, जिन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाए थे।

भारत गुरुवार को ICC महिला विश्व कप (ICC Women World Cup) में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। भारत ने अब तक श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों पर जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड से मिली 10 विकेट की हार के बाद न्यूजीलैंड को हराकर शानदार वापसी की है।

मंधाना ने इस साल अब तक 16 पारियों में 959 रन बनाए हैं, औसत 59.93 और स्ट्राइक रेट 113.09 के साथ। इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है। वह बेलिंडा क्लार्क के 18 साल पुराने रिकॉर्ड से सिर्फ 12 रन दूर हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में सबसे अधिक रन बनाए थे। साल 1997 में बेलिंडा क्लार्क ने 14 पारियों में 970 रन बनाए थे, औसत 80.83 और स्ट्राइक रेट 98.11 के साथ। उन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक जड़े थे।

स्मृति मंधाना एक और बड़ी उपलब्धि के करीब हैं, उन्हें वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 81 रन की जरूरत है। ऐसा करने वाली वे भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी (मिताली राज के बाद) और दुनिया की पांचवीं बल्लेबाज बन जाएंगी।

भारत महिला टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेनुका सिंह ठाकुर, अमनजोत कौर, उमा चेत्री, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, मरिज़ान कैप, एनेके बॉश, सीनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लोई ट्रायन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा, टूमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, कराबो मेसो, एनेरी डर्कसन।