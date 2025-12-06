स्पोर्ट्स डेस्क : म्यूजिक कंपोज़र पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को तय थी, लेकिन शादी से पहले स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद शादी को आगे बढ़ाना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गईं थई कि शादी टलने की वजह रिश्ते में कुछ दिक्कतें थीं। इन सारी अटकलों के बीच अब स्मृति ने 11 दिन बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया विज्ञापन वीडियो

स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक टूथपेस्ट ब्रांड का विज्ञापन पोस्ट किया। वीडियो में वे अपने अनुभव के बारे में बात करती दिखाई देती हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा - 'जीत के पल, ईमानदार बातचीत और वे अनुष्ठान जो खेल का पूरा समीकरण बदल देते हैं।' वीडियो सामने आने के बाद कई फैंस ने उनकी आवाज में बदलाव महसूस किया और चिंता जताते हुए कमेंट करने लगे।

फैंस बोले - आवाज भारी लग रही है

स्मृति की आवाज सुनकर प्रशंसकों ने अंदेशा जताया कि वे शायद भावनात्मक दौर से गुज़र रही हैं। एक यूजर ने लिखा, 'आवाज को क्या हो गया? आप ठीक तो हैं?' एक और कमेंट था, 'लगता है बहुत रोई हैं, आवाज बदल गई है।' एक फैन ने कहा, 'आपकी आवाज बहुत कुछ कह रही है, उम्मीद है आप ठीक होंगी।' इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि पोस्ट देखने के बाद उनके समर्थक उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं।

इंगेजमेंट रिंग को लेकर भी उठे सवाल

कुछ यूजर्स ने यह भी नोटिस किया कि स्मृति के हाथ में इंगेजमेंट रिंग नजर नहीं आई। एक फैन ने लिखा ' वो मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन आंखों में उदासी दिख रही है। और उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहनी?'

फैंस दे रहे हिम्मत बनाए रखने की सलाह

कई लोग स्मृति को मजबूत रहने, खुद का ख्याल रखने और नकारात्मक खबरों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। शादी टलने और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनका यह पहला पोस्ट काफी चर्चा में है।