स्पोर्ट्स डेस्क: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई के लिए खेलते हुए सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 47 गेंदों में अपना पहला टी20 शतक ठोक दिया। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 आसमानी छक्के लगाए। सरफराज की यह नाबाद पारी इतनी विस्फोटक रही कि चयनकर्ताओं की नजरें उन पर टिक गई हैं साथ ही IPL 2026 की नीलामी के ठीक पहले आया यह शतक उनकी बोली को नई ऊंचाई दे सकता है।

शुरुआत से आक्रामक इरादे

मुंबई की ओर से बल्लेबाज़ी करते हुए सरफराज ने शुरू से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने पावरप्ले में ही गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया और स्ट्राइक रेट को दहाई के ऊपर बनाए रखा। मिडिल ओवरों में भी उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर रन गति को नहीं रुकने दिया। उनकी पारी में क्लीन हिटिंग, बेहतरीन टाइमिंग और मैच-अवेयरनेस का शानदार मिश्रण देखने को मिला।

टीम को 220 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया

सरफराज खान अंत तक क्रिज पर डटे रहे और अपनी नाबाद पारी की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में 220 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। उनकी बल्लेबाज़ी ने विपक्ष के गेंदबाज़ों को कोई मौका ही नहीं दिया। यह पारी न सिर्फ मुंबई के लिए मैच–विनिंग साबित हुई बल्कि टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत पारियों में शामिल हो गई।

IPL नीलामी से पहले बढ़ी टीमों की दिलचस्पी

सरफराज खान को अक्सर रेड-बॉल क्रिकेट का खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन इस पारी ने यह मिथक तोड़ दिया है। उन्होंने दिखा दिया कि टी20 क्रिकेट में भी उनका बल्ला उतना ही घातक है। IPL 2026 ऑक्शन से ठीक पहले आया यह प्रदर्शन उनकी कीमत में भारी उछाल ला सकता है। कई फ्रेंचाइज़ी अब उन्हें बतौर पावर–हिटर और फिनिशर दोनों रूप में देख रही हैं।

छोटे फॉर्मेट में भी बड़ा धमाका

सरफराज की यह शतकीय पारी न केवल उनके टी20 करियर का बड़ा मोड़ है, बल्कि यह संदेश भी है कि वह हर फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। टूर्नामेंट के बाकी मैचों में भी उनसे ऐसी और विस्फोटक पारियों की उम्मीद रहेगी। उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों चरम पर हैं—जो आने वाली नीलामी में उन्हें बड़ा स्टार बना सकते हैं।