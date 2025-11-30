हैदराबाद: भारतीय टी20 क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा ने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा तूफ़ान मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत की नज़र उन पर थम गई। पंजाब की ओर से खेलते हुए अभिषेक ने बंगाल के खिलाफ ताबड़तोड़ 148 रन (48 गेंद) की आतिशी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 16 छक्के जड़कर भारतीय बल्लेबाज़ों की सूची में अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया।

12 गेंदों में फिफ्टी — दुनिया के सबसे तेज़ अर्धशतकों में शामिल

अभिषेक की 12 गेंदों वाली फिफ्टी उन्हें टी20 इतिहास के तेज़-तर्रार बल्लेबाज़ों की एलीट लिस्ट में ले जाती है। वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया, इस सूची में युवराज सिंह, क्रिस गेल, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई और साहिल चौहान जैसे नाम शामिल हैं।

भारत की ओर से यह संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज़ फिफ्टी है, जबकि शीर्ष रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा के नाम है, जिन्होंने पिछली SMAT सीज़न में 11 गेंदों में यह कारनामा किया था।

मो. शमी–आकाश दीप पर टूटे हर दिशा में शॉट

पंजाब के ओपनर ने शुरुआत से ही बंगाल के तेज़ गेंदबाज़ों पर हमला बोल दिया। भारत के अनुभवी पेसर मो. शमी और युवा गेंदबाज़ आकाश दीप भी अभिषेक के सामने बेबस नजर आए।

प्रभसिमरन के साथ 205 रनों की साझेदारी

प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर अभिषेक ने सिर्फ 13 ओवर में 205 रनों की साझेदारी की। बेंगल के गेंदबाज़ शुरू से लेकर अंत तक दबाव में रहे और मैच एकतरफ़ा हो गया।

टॉप टी20 छक्केबाज़ी रिकॉर्ड में बराबरी

इस पारी में लगाए गए 16 छक्के टी20 इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज़्यादा हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने यहां के खिलाड़ियों के साथ साझा किया:हज़रतुल्लाह ज़ज़ई और फिन एलन। टी20 इतिहास में सबसे अधिक छक्के (18) का रिकॉर्ड अब भी भारतीय मूल के एस्टोनिया खिलाड़ी साहिल चौहान के नाम है।

युवराज सिंह जैसा हमला, गुरु का रिकॉर्ड बराबर

अभिषेक के लिए युवराज सिंह हमेशा से उनके मेंटर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 12 गेंदों वाली यह फिफ्टी उन्हीं युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी भी है।

दुनिया में सबसे तेज़ टी20 फिफ्टी

एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सिर्फ 9 गेंदों में पचासा जड़ा था, जो अब तक का विश्व रिकॉर्ड है।