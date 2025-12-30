स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स अपने आक्रामक और इनोवेटिव क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुपर स्मैश 2025-26 में उन्होंने जो किया, उसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। फाइनल ओवर में फिलिप्स ने अचानक बाएं हाथ से बल्लेबाज़ी करते हुए ऐसा छक्का जड़ा कि विरोधी टीम ही नहीं, अंपायर और मैदान पर मौजूद खिलाड़ी भी चौंक गए।
फाइनल ओवर में बदला खेल का रुख
यह घटना ओटागो बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स मैच के दौरान मोलिनेक्स पार्क, एलेक्ज़ेंड्रा में घटी। ओटागो की पारी के आखिरी ओवर में कप्तान जेडन लेनॉक्स गेंदबाज़ी कर रहे थे। शुरुआती चार गेंदों पर सिर्फ पांच रन बने थे और लेनॉक्स फिलिप्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे।
बाएं हाथ से बल्लेबाज़ी और ज़ोरदार छक्का
ओवर की पांचवीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अचानक दाएं हाथ से बाएं हाथ में स्टांस बदल लिया। यह देखकर गेंदबाज़ जेडन लेनॉक्स और अंपायर दोनों चौंक गए। लेनॉक्स ने गेंद को वाइड डालने की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स ने इसे डीप कवर के ऊपर से ज़ोरदार छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट देखकर अज़ाज पटेल भी हैरान रह गए।
बाएं हाथ से खेलना जारी रखा
अगली गेंद पर भी फिलिप्स बाएं हाथ से ही खेले और डीप मिडविकेट की दिशा में शॉट लगाया, हालांकि इस बार सिर्फ एक रन मिला। इसी दौरान अतिरिक्त रन लेने की कोशिश में उनके साथी बेन लॉकरोस रन आउट हो गए।
फिलिप्स की धमाकेदार पारी
ग्लेन फिलिप्स ने नंबर-4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए 48 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाए। 7 चौके और 4 छक्के, 32 गेंदों में अर्धशतक, टी20 करियर का 45वां अर्धशतक। डेथ ओवर्स में फिलिप्स ने खासतौर पर कहर बरपाया और ओटागो को 193/7 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
ओटागो की बड़ी जीत
लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की टीम 152/8 तक ही पहुंच सकी और मैच 41 रन से हार गई। गेंदबाज़ी में ओटागो के कप्तान ल्यूक जॉर्जेसन ने चार विकेट झटके। शानदार प्रदर्शन के लिए ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
भारत दौरे से पहले मजबूत संदेश
ग्लेन फिलिप्स को भारत दौरे के लिए न्यूज़ीलैंड की ODI और T20I टीम में शामिल किया गया है। 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ और उसके बाद टी20 सीरीज़ में उनकी भूमिका अहम होगी। इसके साथ ही फिलिप्स ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी फॉर्म और आत्मविश्वास का बड़ा संदेश दे दिया है।