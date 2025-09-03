दुबई : हरारे में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन वाले जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी सिकंदर रजा अपने करियर में पहली बार आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर वन पर है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बुधवार को जारी रैंकिंग की ताजा अपडेट के अनुसार 39 वर्षीय रजा ने दोनों मैचों में 92 और नाबाद 59 रन बनाए और श्रृंखला में एक विकेट लेकर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई और मोहम्मद नबी को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं ओमरजई दूसरे और नबी तीसरे स्थान पर हैं। रजा का पिछला सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान था जो उन्होंने दिसंबर 2023 में हासिल किया था।

रजा के कुल 151 रन ने उन्हें बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गये है जो कि जून 2023 में उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान से दो पायदान नीचे है। गेंदबाजों में भी वह एक पायदान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका सात स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, श्रीलंका के ही जनिथ लियानागे (13 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर) और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर) श्रृंखला के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग में ऊपर आने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा के खिलाफ मैच विजयी 84 रनों की नाबाद पारी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के टोनी डी र्जोजी 67वें से 64वें स्थान पर आ गए हैं। एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षाना को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 22 रन देकर चार विकेट लिए थे।

जोफ्रा आर्चर (छह स्थान ऊपर 19वें स्थान पर) और लुंगी एनगिडी (पांच स्थान ऊपर 23वें स्थान पर) भी मैच के बाद गेंदबाजी रैंकिंग में ऊपर आए हैं। असिथा फर्नांडो छह स्थान ऊपर 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दिलशान मदुशंका ने हरारे में पहले वनडे में 62 रन देकर चार विकेट लिए थे, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी, जिससे वह 60वें से 52वें स्थान पर पहुँच गए हैं।

आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल ने शारजाह में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में क्रमश: 65 और 64 रन बनाकर पाकिस्तान को हराने में मदद करने के बाद बड़ी प्रगति की है। जादरान 12 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं, अटल 346 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज (दो पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर) बल्लेबाजी रैंकिंग में बढ़त हासिल करने वालों में शामिल हैं, जबकि सूफियान मुकीम (11 पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर), शाहीन अफरीदी (आठ पायदान ऊपर चढ़कर 26वें स्थान पर) और मोहम्मद नवाज (15 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर) गेंदबाजी रैंकिंग में छलांग लगाने वाले खिलाड़यिों में शामिल हैं। नबी अंतरराष्ट्रीय टी-20 ऑलराउंडरों की सूची में वह एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।