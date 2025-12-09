स्पोर्ट्स डेस्कः भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास रच दिया। जैसे ही बुमराह ने इस मैच में अपना पहला विकेट लिया, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया था।

टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का बड़ा मुकाम

बुमराह ने इस मैच में अपना पहला विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। इसके साथ ही वे भारत की ओर से टी20 में 100+ विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले यह उपलब्धि अर्शदीप सिंह ने हासिल की थी। खास बात यह है कि बुमराह ने यह उपलब्धि सिर्फ 81 टी20 मैचों में पाई — यह उनकी निरंतरता, फिटनेस और घातक गेंदबाजी का बड़ा सबूत है।



भारत के पहले गेंदबाज: तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट

सिर्फ टी20 ही नहीं, बुमराह ने एक और अनोखा भारतीय रिकॉर्ड बनाया है: वे भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट – टेस्ट, वनडे और टी20 — सभी में 100 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं।

उनके तीनों फॉर्मेट के आंकड़े:

टेस्ट: 234 विकेट

वनडे: 149 विकेट

टी20I: 101* विकेट

यह उपलब्धि दुनिया के बहुत कम गेंदबाजों ने हासिल की है और अब बुमराह भी इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं।

दुनिया के वे गेंदबाज जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट हैं

गेंदबाज टेस्ट वनडे टी20I लसिथ मलिंगा 101 338 107 टिम साउदी 391 221 164 शाकिब अल हसन 246 317 149 शाहीन अफरीदी 121 135 126 जसप्रीत बुमराह 234 149 101*

अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी चमक रहा है और यह भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है।