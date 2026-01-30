मुम्बई : कप्तान सिद्धेश लाड (नाबाद 110), सुवेद पारकर (नाबाद 53) और मुशीर खान (57) की शानदार पारियों के दम पर मुम्बई ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले में शुक्रवार को स्टंप्स के समय तक दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट पर 266 रन बनाकर 45 रनों की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ बना ली हैं।

आज यहां मुम्बई ने कल के एक विकेट पर 13 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में मुम्बई ने तुषार देशपांडे (एक), अखिल हरवाड़कर (12) के विकेट गंवाए। ऐसे संकट के समय मुशीर खान और सिद्धेश लाड की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट लिए 63 रनों की साझेदारी हुई। 42वें ओवर में राहुल चौधरी ने मुशीर खान को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

मुशीर खान ने 114 गेंदों में सात चौके लगाते हुए 57 रन बनाए। 49वें ओवर में सरफराज खान (24) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सुवेद पारकर ने सिद्धेश लाड के साथ पारी को संभाला। इस दौरान सिद्धेश लाड ने अपना शतक और पारकर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय मुम्बई ने पांच विकेट पर 266 रन बनाकर दिल्ली के खिलाफ 45 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं। सिद्धेश लाड (नाबाद 110), सुवेद पारकर (नाबाद 53) क्रीज पर मौजूद है।