गुवाहाटी : भारतीय कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे और दूसरे टेस्ट से पहले भी अभी तक उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है। मैच में उनकी उपलब्धा पर भी संश्य है और इसका फैसला शुक्रवार को होगा जब उनका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। इसी के बाद ही फैसला होगा कि गिल दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे या नहीं।

बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने गिल के प्रैक्टिस सेशन छोड़ने से पहले कहा, 'देखिए, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं कल उनसे मिला भी था। अब, फैसला कल शाम (शुक्रवार) को लिया जाएगा क्योंकि फिजियो और डॉक्टरों को यह तय करना है कि अगर वह पूरी तरह से ठीक हो भी जाते हैं, तो मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने की संभावना है या नहीं। यह बहुत जरूरी है।'

कोटक ने कहा, 'अगर कोई शक है, तो मुझे यकीन है कि वह एक और मैच के लिए आराम करेंगे क्योंकि इससे टीम को कोई मदद नहीं मिलेगी। शुभमन जैसा खिलाड़ी और वह कप्तान है, इसलिए कोई भी टीम उसे मिस करेगी।' गिल की गैरमौजूदगी के असर को मानते हुए कोटक ने बेंच स्ट्रेंथ पर भरोसा जताया। कोटक ने कहा, 'लेकिन अगर वह चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे पास बैट्समैन और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। वे प्रोफेशनल हैं; उन्हें आकर टीम के लिए परफॉर्म करना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि वह खेलें, लेकिन अगर वह नहीं खेलते हैं, तो हमारे पास निश्चित रूप से एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा और शायद आने वाला खिलाड़ी शतक बनाएगा।'

कोलकाता में पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने दूसरी इनिंग्स में नंबर 4 पर बैटिंग की और कोटक ने उस ऑप्शन को फिर से खारिज नहीं किया, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉम्बिनेशन पर गिल के फिटनेस टेस्ट के बाद ही चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, 'जुरेल ने नंबर 4 पर बैटिंग की, इसलिए वह एक ऑप्शन है। लेकिन जब तक हमें शुभमन के बारे में पता नहीं चलता, इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है कि कौन खेलेगा। एक बार जब हमें पता चल जाएगा और एक बार जब हम कल विकेट देख लेंगे, तो हम सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे।'

कोटक ने पहले टेस्ट में गिल की गैरमौजूदगी के महत्व को साफ-साफ बताया। उन्होंने कहा, 'पिछले मैच में किसी ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की कि अगर शुभमन दोनों इनिंग्स में बैटिंग करता तो हमारे क्या चांस होते। दूसरी इनिंग्स का शायद कोई मतलब भी नहीं होता। अगर पहली इनिंग्स में उसने बैटिंग की होती और हमारी एक पार्टनरशिप होती, 100 रन की लीड के साथ तो हम ठीक होते। यह कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है कि वह दो इनिंग्स में बैटिंग