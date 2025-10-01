अहमदाबाद : भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को संकेत दिया कि टीम घरेलू मैचों में टर्निंग पिचों को प्राथमिकता देने से हट रही है और ऐसी पिचों पर खेलने की कोशिश करेगी जो 'बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार' हों। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की पूर्व संध्या पर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा कि टीम शुरुआती मैच में तीसरे तेज गेंदबाज को उतारने पर विचार कर सकती है। मैदान पर हरी-भरी पिच उपलब्ध है।

गिल ने कहा, 'मैं कप्तान बनने से पहले क्या बातचीत हुई थी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हां हम ऐसे विकेटों पर खेलना चाहेंगे जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार हों। लेकिन इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि भारत आने वाली किसी भी टीम के लिए कोई भी चुनौती हो उन्हें पता है कि स्पिन और रिवर्स स्विंग ही चुनौती होगी। इसलिए इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे विकेटों पर खेलना चाहेंगे जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार हों।'

उन्होंने आगे कहा, 'आपको कल टीम संयोजन के बारे में पता चल जाएगा। मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए हम तीसरे तेज गेंदबाज को चुनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम कल इस पर फैसला लेंगे।' कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि रविवार को दुबई में समाप्त हुए एशिया कप टी20 के कठिन लेकिन खिताबी जीत के बाद उनके सहित कुछ खिलाड़ियों को लय बदलने का बहुत कम समय मिला। उन्होंने कहा, 'टेस्ट मैच के लिए हमारे पास कुछ दिन थे, हां, यह एक तेज़ बदलाव था। मैं अपने जोन (नेट्स में) में आने पर काम करना चाहता था।'

गिल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो दुबई से लौटने के बाद यहां टीम में शामिल हुए। यह पूछे जाने पर कि क्या बुमराह का कार्यभार संभालने के लिए संयम से इस्तेमाल किया जाएगा गिल ने कहा, 'हम मैच दर मैच, मैच कितना लंबा चलेगा और एक गेंदबाज कितने ओवर फेंकेगा, इस आधार पर फैसला लेंगे। कुछ भी पहले से तय नहीं होता।'