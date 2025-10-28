सिडनी:भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की तबीयत में सुधार है और उन्हें सिडनी के अस्पताल की आईसीयू (ICU) से बाहर निकाल दिया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान लगी प्लीहा (spleen) की चोट के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक, अब उनकी स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है।

जानकारी के अनुसार, शुरू में यह चोट रिब केज (पसलियों) की बताई जा रही थी, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि अय्यर को स्प्लीन में घाव (फटने जैसी चोट) आई है। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा था, 'स्कैन में यह पुष्टि हुई है कि श्रेयस की प्लीहा में घाव है। वे अब स्थिर हैं और उपचार चल रहा है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।'

घटना 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हुई, जब श्रेयस ने एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए जोरदार डाइव लगाई। हार्दिक राणा की गेंद पर गेंद हवा में उछली और अय्यर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए फुल लेंथ डाइव लगाकर कैच पकड़ा। इसी दौरान उन्हें चोट लग गई और तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

स्प्लीन की चोट बेहद संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि यह अंग शरीर में रक्त को फ़िल्टर करता है और इसमें चोट लगने से आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) का खतरा रहता है। डॉक्टरों ने अब पुष्टि की है कि श्रेयस की स्थिति नियंत्रण में है और वे धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, श्रेयस के परिवार के सदस्य जल्द ही ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे ताकि वे उनके साथ रह सकें। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह आने वाले हफ्तों में पूरी तरह स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करेंगे।