नई दिल्ली : भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान पसली में चोट लगने से हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण वह फिलहाल इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में हैं।

अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था, इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई थी और शनिवार को ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "श्रेयस पिछले कुछ दिनों से ICU में हैं। रिपोर्ट आने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला और उन्हें तुरंत भर्ती कराना पड़ा। रिकवरी के आधार पर उन्हें दो से सात दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण इन्फेक्शन फैलने से रोकना था।'

ड्रेसिंग रूम में लौटने पर अय्यर के वाइटल पैरामीटर में उतार-चढ़ाव आने के बाद BCCI की मेडिकल टीम ने तुरंत कार्रवाई की। सूत्र ने आगे कहा, "टीम डॉक्टर और फिजियो ने कोई चांस नहीं लिया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अब हालात स्थिर हैं, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था। वह एक मजबूत लड़का है और जल्द ही ठीक हो जाएगा।"

शुरुआत में अय्यर के लगभग तीन हफ्ते तक खेल के मैदान से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब रिकवरी का समय लंबा हो सकता है। सूत्र ने कहा, "चूंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा, और इस समय कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित टाइमलाइन बताना मुश्किल है।" इस 31 वर्षीय क्रिकेटर को भारत लौटने के लिए फिट घोषित होने से पहले कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहने की उम्मीद है। अय्यर भारत की T20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।