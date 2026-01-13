स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर एक और बड़ी उपलब्धि की दहलीज़ पर खड़े हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी नजर एक ऐसे रिकॉर्ड पर होगी जिसे अब तक सिर्फ विराट कोहली और शिखर धवन जैसे दिग्गज ही छू पाए हैं। वडोदरा में पहले वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार वापसी करने वाले अय्यर शानदार लय में दिखे और अब उनके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो अय्यर नया भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

पहले वनडे में दिखी अय्यर की क्लास

श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में यह साफ कर दिया कि लंबा ब्रेक उनकी लय को नहीं बिगाड़ सका। उन्होंने 47 गेंदों में 49 रनों की तेज लेकिन संतुलित पारी खेली, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था। मुश्किल समय में आए अय्यर ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि रन गति को भी बनाए रखा, जो भारत के सफल चेज़ की नींव बना।

वनडे करियर में शानदार आंकड़े

वनडे फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। अब तक उन्होंने 68 पारियों में 2,966 रन बनाए हैं, वह भी 47.83 की बेहतरीन औसत से। इस दौरान उनके बल्ले से पांच शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं। लगातार मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी निभाने वाले अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शुमार हो चुके हैं।

3000 रन का मील का पत्थर और बड़ा रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने से सिर्फ 34 रन दूर हैं। अगर वह दूसरे वनडे में यह आंकड़ा छू लेते हैं, तो वह सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है जिन्होंने 72 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। विराट कोहली ने 75 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे। अय्यर इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं।

इंटरनेशनल लिस्ट में भी खास जगह

अगर श्रेयस अय्यर दूसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे सबसे तेज़ बल्लेबाज़ बन जाएंगे। वह वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज़ विव रिचर्ड्स की बराबरी करेंगे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हाशिम अमला हैं, जिन्होंने सिर्फ 57 पारियों में 3,000 वनडे रन पूरे किए थे।

विराट कोहली के साथ अहम साझेदारी

पहले वनडे में अय्यर ने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 77 रनों की अहम साझेदारी की। इस साझेदारी ने भारत को दबाव से बाहर निकाला और रन चेज को नियंत्रण में रखा। कोहली की अनुभवशील बल्लेबाज़ी और अय्यर की आक्रामक सोच का मेल भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ।