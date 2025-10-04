स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर लंबे समय बाद नीली जर्सी में वापसी करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने उन्हें न केवल टीम में शामिल किया है, बल्कि उप-कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ हालिया शतक के बाद अय्यर को यह इनाम मिला है।
शुभमन गिल के साथ अय्यर की नई भूमिका
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान और श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब अय्यर को वनडे टीम की उप-कप्तानी सौंपी गई है। पहले रोहित शर्मा वनडे कप्तान और गिल उप-कप्तान थे, लेकिन बीसीसीआई ने इस बार बड़ा फेरबदल किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे में एक साथ खेलते नजर आएंगे।
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शतक
श्रेयस अय्यर इस समय ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे हैं। पहले अनाधिकारिक वनडे में उन्होंने 83 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 110 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर इंडिया-ए ने 171 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि, दूसरे मैच में वे बल्ले से नाकाम रहे, और ऑस्ट्रेलिया-ए ने 9 विकेट से जीत हासिल की। इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।
चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वे दूसरे स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन ने उनकी वनडे टीम में वापसी का रास्ता साफ किया।
अय्यर का वनडे करियर
श्रेयस अय्यर ने अब तक भारत के लिए 70 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 65 पारियों में 48.22 की शानदार औसत से 2,845 रन बनाए हैं। उनके नाम 5 शतक और 22 अर्धशतक दर्ज हैं। उनकी लगातार अच्छी फॉर्म और ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ हालिया प्रदर्शन ने उन्हें बीसीसीआई की नजर में और मजबूत किया है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे का महत्व
19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह दौरा चैंपियंस ट्रॉफी की सफलता को आगे बढ़ाने और टीम के नए नेतृत्व को परखने का मौका देगा। अय्यर की उप-कप्तानी और गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है।