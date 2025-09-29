दुबई: एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पांच विकेट से हार के बाद, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज और पूर्व स्टार शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कप्तान सलमान अली अघा की कप्तानी पर सवाल उठाए। अख्तर का कहना है कि जब भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उस समय हरिस रऊफ को गेंद देना पूरी तरह गैरजरूरी था, क्योंकि उन्होंने 16वें ओवर में 17 रन लीक कर दिए, जिससे मैच का पलड़ा भारत के पक्ष में झुक गया।

शोएब अख्तर ने कहा, 'कप्तानी पर सवाल उठना लाजमी है। गेंदबाजी परिवर्तन सही नहीं थे। जब बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हरिस रऊफ को ओवर देना जरूरी नहीं था। यह हमारी हार की कई वजहों में से एक है, लेकिन ठीक है, कुछ भी हो जाए।'

उन्होंने केवल सलमान आगा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन की भी आलोचना की। अख्तर ने टीम मैनेजमेंट पर निर्णय लेने में गलती करने का आरोप लगाया और हेसन को अर्थहीन कोचिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर हसन नवाज और सलमान मिर्जा को फाइनल में क्यों नहीं खेलाया गया।

भारत की शानदार गेंदबाजी

इस बीच, भारत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कुलदीप यादव ने चार ओवर में 4/30 का शानदार प्रदर्शन किया और भारत की जीत में सबसे अहम योगदान दिया।

टिलक वर्मा और शिवम दुबे ने की जीत सुनिश्चित

भारत की रन-चेसिंग की शुरुआत धीमी रही और टीम 20/3 पर फंस गई। लेकिन टिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए टीम को विजयी बनाया। शिवम दुबे ने भी 33 रन बनाकर टिलक के साथ 60 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। भारत ने अंततः 147 रनों का लक्ष्य केवल दो गेंदें शेष रहते हुए पूरा किया और नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया।