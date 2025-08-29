Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक विशेष इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ विभिन्न खेलों में खेलने के आनंद का जश्न मनाया और 'जितना अधिक खेलोगे, उतना अधिक सीखोगे, उतना अधिक जीतोगे' का मंत्र साझा किया। 

क्रिकेट, फुटबॉल, पूल, घुड़सवारी और यहां तक कि पिकलबॉल खेलते हुए अपनी कई तस्वीरें साझा करते हुए धवन ने अपने प्रशंसकों को खेलों की बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न तरीकों से सक्रिय रहने के अपने गहरे जुनून से अवगत कराया। उन्होंने लिखा, 'जितना खेलोगे, उतना सीखोगे... जितना सीखोगे, उतना जीतोगे! आप कौन सा खेल खेलते हो?।' 

सरल लेकिन प्रभावशाली, इस संदेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे खेल जीवन के सबक सिखाते हैं, सभी को याद दिलाते हुए कि खेला गया प्रत्येक मैच, खेला गया प्रत्येक खेल, व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन में योगदान देता है। धवन की पोस्ट न केवल अपनी जीवंत तस्वीरों के लिए, बल्कि व्यापक संदेश के लिए भी प्रशंसकों के दिलों में उतर गई कि खेल केवल स्टेडियमों तक सीमित नहीं हैं; ये अनुशासन, टीम वर्क और आत्म-खोज के मार्ग हैं। 

हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस, खेलों की एकजुटता, प्रेरणा और उत्थान की शक्ति की याद दिलाता है। पहली बार 1995 में मनाया गया और 2012 में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला, राष्ट्रीय खेल दिवस स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल उत्कृष्टता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के एक मंच के रूप में विकसित हुआ है। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के साथ यह दिन एक व्यापक फिटनेस क्रांति में बदल गया है। 

इस वर्ष फिट इंडिया मिशन 29-31 अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ इस समारोह का नेतृत्व कर रहा है जिसका विषय 'एक घंटा, खेल के मैदान में' है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों को शारीरिक गतिविधि और खेलों के लिए कम से कम एक घंटा समर्पित करने के लिए प्रेरित करना है। एक दशक से अधिक लंबे शानदार क्रिकेट करियर के बाद पिछले साल अगस्त में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले धवन ने तीनों प्रारूपों में क्रमशः 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं और क्रमशः 2315, 6793 और 1579 रन बनाए हैं। 