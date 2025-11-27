स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की अनुभवी खिलाड़ी शिखा पांडे को UP वॉरियर्स ने गुरुवार को नई दिल्ली में WPL 2026 ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ कड़ी बोली के बाद उनके बेस प्राइस 40 लाख रुपए से छह गुना ज़्यादा 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा।

वॉरियर्स और RCB के बीच शुरू में ही मुकाबला हुआ और कीमत कुछ ही समय में 75 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि पांडे की पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स शुरू में पीछे रही। बोली जल्द ही 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और RCB ने पूरी ताकत लगा दी, फिर दोनों टीमों ने इसे तेजी से 1.7 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया।

पिछले तीन सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलने के बावजूद, पांडे की घरेलू मैदान पर एक जानी-मानी परफॉर्मर और जबरदस्त काम करने की आदत ने उनकी कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। RCB ने बोली को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाया, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। कीमत फिर से 2.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, इससे पहले वॉरियर्स ने रुककर फिर से कीमत तय की और आखिरकार 2.4 करोड़ रुपए पर वापस आकर डील पक्की कर दी।