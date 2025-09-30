ढाका: बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने ऐलान किया है कि स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) अब राष्ट्रीय टीम के लिए दोबारा नहीं खेलेंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब शाकिब ने सोशल मीडिया पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

आसिफ ने आरोप लगाया कि शाकिब अवामी लीग की राजनीति में गहराई से जुड़े हुए हैं और कहा, 'हम उन्हें बांग्लादेश का झंडा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। बीसीबी को मेरा स्पष्ट निर्देश है कि शाकिब अब कभी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे।'

शाकिब ने सफाई दी कि उनका संदेश सिर्फ एक पुराने रिश्ते के नाते था और राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा, 'मैंने हसीना जी को क्रिकेट के जरिए हमेशा जाना है और शुभकामनाएं देने का यही उद्देश्य था।'

शाकिब पिछले साल अवामी लीग के सांसद रहे थे, लेकिन सरकार गिरने के बाद से वह टीम से बाहर हैं। पिछले 12 महीनों से उन्हें बांग्लादेश टीम में जगह नहीं मिली, हालांकि वे फ्रेंचाइजी लीग में खेलते रहे हैं।