स्पोर्ट्स डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आईसीसी पर गुस्सा निकालते हुए उस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद अनुभवी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 विश्व कप मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया। लम्बी बातचीत के बाद भी जब बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा तो आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम घोषित कर दिया।

अफरीदी ने अपने X अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि जब भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तब ICC ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को मानते हुए उसे दुबई में मैच खेलने की अनुमति दी, लेकिन वही समझदारी बांग्लादेश के मामले में नहीं दिखाई गई। शाहिद आफरीदी ने कहा कि नियम सभी देशों के लिए एक जैसे होने चाहिए और बांग्लादेश के खिलाड़ियों व उनके करोड़ों फैन्स के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। आफरीदी ने लिखा, 'निरंतरता और निष्पक्षता वैश्विक क्रिकेट प्रशासन की बुनियाद हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी और वहां के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक सम्मान के हकदार हैं, न कि दोहरे मापदंडों के। ICC को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं।'

गौर हो कि ICC ने बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया था और आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों से रिपोर्ट मंगवाई। इन रिपोर्ट्स की समीक्षा में पाया गया कि भारत में बांग्लादेशी टीम, अधिकारियों या फैन्स को कोई वास्तविक सुरक्षा खतरा नहीं है जिसके बाद ICC ने वेन्यू में बदलाव नहीं किया। बांग्लादेश के बाहर होते ही क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आईसीसी का न्योता स्वीकार कर लिया और कहा कि वे इस मौके के लिए आईसीसी के आभारी हैं और टीम तुरंत भारत आने की तैयारी कर रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।