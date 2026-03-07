स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले में India national cricket team और New Zealand national cricket team आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं, जिसके कारण यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीतने पर है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने का सपना लेकर मैदान में उतरेगी।

सेमीफाइनल में दोनों टीमों का दमदार प्रदर्शन

फाइनल में पहुंचने से पहले न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में South Africa national cricket team को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया और मुकाबला एकतरफा बना दिया। दूसरी ओर भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में England national cricket team को 7 रन से हराया। यह मैच काफी रोमांचक रहा और अंत तक परिणाम स्पष्ट नहीं था। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया।

विजेता और उप-विजेता को मिलेगी बड़ी प्राइज मनी

फाइनल मुकाबले के बाद विजेता और उप-विजेता दोनों टीमों पर पैसों की बारिश होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम को लगभग 3 मिलियन डॉलर (करीब 27.50 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी दी जाएगी। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम यानी रनर-अप को लगभग 1.6 मिलियन डॉलर (करीब 14.67 करोड़ रुपये) मिलेंगे। इस तरह दोनों टीमों को आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा होगा।

सेमीफाइनल और अन्य टीमों के लिए भी इनाम

टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाने वाली टीमों को भी अच्छी प्राइज मनी दी जाएगी। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को लगभग 0.79 मिलियन डॉलर (करीब 7.24 करोड़ रुपये) की राशि मिलेगी।

इसके अलावा टूर्नामेंट में 5वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीमों को करीब 0.38 मिलियन डॉलर (लगभग 3.48 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। वहीं 13वें से 20वें स्थान तक रहने वाली टीमों को लगभग 0.25 मिलियन डॉलर (करीब 2.29 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी मिलेगी।

इस बार रिकॉर्ड प्राइज पूल घोषित

International Cricket Council यानी आईसीसी ने इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुल 13.5 मिलियन डॉलर (करीब 123.77 करोड़ रुपये) का प्राइज पूल तय किया है। यह राशि पिछले संस्करण की तुलना में करीब 20 प्रतिशत ज्यादा है।

पिछले टी20 विश्व कप में कुल 11.25 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी बांटी गई थी। उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम को विजेता बनने पर 2.45 मिलियन डॉलर और दक्षिण अफ्रीका को उप-विजेता रहने पर 1.28 मिलियन डॉलर मिले थे।

टी20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता

टी20 क्रिकेट आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट फॉर्मेट्स में से एक बन चुका है। इसकी तेज गति, रोमांचक मैच और बड़े-बड़े शॉट्स दर्शकों को खूब आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि इस फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स की कमर्शियल वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है।

बढ़ती प्राइज मनी इस बात का संकेत है कि टी20 क्रिकेट का वैश्विक बाजार लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले वर्षों में इस टूर्नामेंट को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने की संभावना भी जताई जा रही है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी (संक्षेप में)