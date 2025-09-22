नई दिल्ली : पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने शाहीन अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) को एशिया कप (Asia Cup) में खराब प्रदर्शन के बाद तरोताजा होने के लिए क्रिकेट से एक महीने का ब्रेक लेने की सलाह दी है। यह तेज गेंदबाज रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ (India vs Pakistan) टीम के हालिया मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाया और 3.5 ओवर में 40 रन देकर भारतीय टीम को सुपर 4 मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिलाई।

कनेरिया का मानना ​​है कि शाहीन को सभी प्रारूपों में नहीं खेलना चाहिए और अपनी गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक या दो प्रारूपों से बाहर रहना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वापसी के लिए तेज गेंदबाज को छुट्टी पर जाकर आराम करना चाहिए। कनेरिया ने कहा, 'उम्र एक बात है, लेकिन PCB उन्हें तीनों फॉर्मेट में नहीं खिला सकता। उन्हें तय करना होगा कि वह कौन से फॉर्मेट में खेलेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें फैसला लेना चाहिए, कुछ इस तरह कहना चाहिए, 'ठीक है, मैं सिर्फ टी20 और वनडे खेलूंगा।' उन्हें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वह उस फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं करते।'

कनेरिया ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें क्रिकेट से एक महीने का ब्रेक लेना चाहिए। छुट्टी पर जाएं, आराम करें और वापस आएं। वह थोड़ा फीका पड़ गया है। न तो स्पिन और न ही तेज गेंदबाजी काम कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि वह अपने क्रिकेट का आनंद नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है, शायद कुछ महीनों की। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, तो आप नीरस हो जाते हैं। वापसी के लिए आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है।'

पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को 172 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की बदौलत आसानी से यह लक्ष्य हासिल कर लिया।