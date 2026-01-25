कल्याणी : मोहम्मद शमी (5 विकेट) और मुकेश कुमार (2 विकेट) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बंगाल ने रविवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले में सर्विसेज को पारी और 46 रनों से शिकस्त दी। आज यहां सर्विसेज ने आठ विकेट पर 231 रनों से आगे खेलना शुरु किया।

सुबह के सत्र में शाहबाज अहमद और आकाश दीप को सर्विसेज की दूसरी पारी को समेटने में मात्र 20 मिनट लगे। शाहबाज अहमद ने आदित्य कुमार (26) को आउटकर बंगाल की झोली में नौवां विकेट डाला। इसके बाद आकाश दीप ने अमरजीत सिंह (शून्य) को अपनी ही गेंद कैच आउटकर सर्विसेज की दूसरी पारी का अंत कर दिया।

बंगाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 561 रन बनाकर 6 विकेट पर पारी घोषित कर दी। इसके बाद उन्होंने लगातार 129 ओवर गेंदबाजी करते हुए करके सर्विसेज के 20 विकेट लिए। सर्विसेज की टीम पहली पारी में मात्र 53.5 ओवर ही खेल पाई। हालांकि उन्होंने दूसरी पारी 75 ओवरों तक खेली, लेकिन उसके बल्लेबाज बंगाल को जीत से नहीं रोक सके।

मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते 51 रन देकर पांच विकेट लिए और सर्विसेज की हार को हार के लिए मजबूर किया। इस जीत से बंगाल ग्रुप सी में 30 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया है और उसकी नॉकआउट में जगह पक्की हो गई है। अब दूसरे स्थान के लिए सर्विसेज, हरियाणा और उत्तराखंड के बीच मुकाबला है।