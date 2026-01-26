नई दिल्ली: रणजी ट्रॉफी में अहम मुकाबले से पहले कर्नाटक ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है, जबकि देवदत्त पडिक्कल को पंजाब के खिलाफ मैच के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। कर्नाटक और पंजाब के बीच यह मुकाबला 1 फरवरी से मोहाली में खेला जाएगा।

पडिक्कल को कप्तानी, मयंक अग्रवाल की जगह

कर्नाटक क्रिकेट संघ ने मयंक अग्रवाल की जगह देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया है। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी में पडिक्कल शानदार फॉर्म में दिखे थे। उन्होंने नौ पारियों में 725 रन बनाए और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक और दो अर्धशतक निकले।

केएल राहुल की वापसी से बल्लेबाजी को मजबूती

कर्नाटक को बल्लेबाजी विभाग में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि केएल राहुल टीम में लौट आए हैं। हालांकि, टीम से अभिनव मनोहर को बाहर किया गया है। वहीं करुण नायर चोट के कारण पंजाब के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे और फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं।

गेंदबाजी में भी दमदार बदलाव

गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए कर्नाटक ने प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है। उनके साथ विद्वथ कावेरीप्पा, मोहित खान, श्रेयस गोपाल, विद्याधर पाटिल, ध्रुव प्रभाकर और शिखर शेट्टी जैसे गेंदबाज भी टीम का हिस्सा हैं।

पंजाब के खिलाफ जीत जरूरी

पिछले मैच में मध्य प्रदेश से 217 रन की हार के बाद कर्नाटक के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। टीम एलीट ग्रुप B में छह मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उससे आगे हैं। यह नॉकआउट से पहले अंतिम राउंड होगा, जबकि क्वार्टरफाइनल मुकाबले 6 फरवरी से शुरू होंगे।

पंजाब के खिलाफ कर्नाटक की टीम

मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, अनीश केवी, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), स्मरण आर, श्रेयस गोपाल, कृत्थिक कृष्णा (विकेटकीपर), वेंकटेश एम, विद्याधर पाटिल, विद्वथ कावेरीप्पा, प्रसिद्ध एम कृष्णा, मोहित खान, शिखर शेट्टी, श्रीजित केएल (विकेटकीपर), ध्रुव प्रभाकर।