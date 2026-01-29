मोहाली : अमनजोत सिंह चहल के नाबाद 77 रन की मदद से पंजाब ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच के पहले दिन नौ विकेट पर 303 रन बनाए। एक समय पर पंजाब का स्कोर छह विकेट पर 168 रन था लेकिन इसके बाद अमनजोत ने एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की।

अभिजीत गर्ग (81) और कप्तान उदय सहारन (44) ने शीर्षक्रम पर अच्छी पारियां खेली लेकिन मध्यक्रम चल नहीं सका। 21 वर्ष के अमनजोत ने इसके बाद हालांकि कर्नाटक के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। पंजाब टीम में वापसी कर रहे इस हरफनमौला ने इससे पहले 2024 में दो मैच खेले थे।

कर्नाटक के लिए विद्याधर पाटिल और श्रेयस गोपाल ने तीन तीन विकेट लिए। वहीं चंडीगढ में जयदेव उनादकट के चार विकेट की मदद से सौराष्ट्र ने चंडीगढ को 136 रन पर समेटने के बाद पहली पारी में एक विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। हार्विक देसाई 80 और जय गोहिल 61 रन बनाकर खेल रहे हैं। a