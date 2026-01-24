मंगलापुरम (तिरूवनंतपुरम) : चंडीगढ़ ने अपने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच में केरल को पारी और 92 रन से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की। मैच के तीसरे दिन चंडीगढ़ के गेंदबाजों ने दूसरी बार केरल की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया।

केरल ने शनिवार को दो विकेट पर 21 रन से आगे खेलना शुरू किया था और उसे पारी की हार से बचने के लिए 256 रन और बनाने थे। लेकिन ऑफ स्पिनर वीशू कश्यप ने 41 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि तेज गेंदबाज रोहित ढांडा ने 38 रन देकर चार विकेट लेकर मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केरल की पूरी टीम 185 रन पर सिमट गई।

केरल की ओर से विष्णु विनोद (56) और सलमान निजार (53) ने पांचवें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी जरूर की, लेकिन यह टीम को हार से नहीं बचा सकी। इस जीत के साथ चंडीगढ़ को सात अंक मिले, जिसमें पारी की जीत का एक बोनस अंक भी शामिल है। अब चंडीगढ़ के आठ अंक हो गए हैं और वह ग्रुप में सातवें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं केरल के भी आठ अंक हैं, लेकिन एक भी जीत न होने के कारण वह तालिका में नीचे खिसक गई है।

उधर, अलूर में खेले जा रहे एक अन्य मुकाबले में हिमांशु मंत्री की नाबाद 89 रन की पारी की मदद से मध्य प्रदेश ने कर्नाटक के खिलाफ तीसरे दिन स्टंप तक कुल 336 रन की बढ़त बना ली। शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद मंत्री एक छोर पर डटे रहे और मध्य प्रदेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यह मुकाबला फिलहाल ड्रॉ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।