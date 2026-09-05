शेनझेन: चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए शुक्रवार का दिन मिला-जुला रहा। दुनिया की नंबर-5 पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रोमांचक मुकाबले में डेनमार्क की किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रासमुसेन की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं, पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।

सात्विक-चिराग ने डेनिश जोड़ी को दी मात

सात्विक-चिराग ने BWF Super 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। सात्विक और चिराग ने इंटरवल तक 11-4 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बढ़त को कायम रखते हुए पहला गेम 21-13 से अपने नाम किया।

दूसरे गेम में डेनिश जोड़ी ने की वापसी

दूसरे गेम में मुकाबला काफी करीबी रहा। दोनों जोड़ियां 14-14 की बराबरी पर पहुंच गई थीं। इसके बाद एस्ट्रुप और रासमुसेन ने अगले नौ में से सात अंक जीतकर गेम पर पकड़ बना ली। डेनिश जोड़ी ने दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया।

14-10 और 17-15 से पिछड़ने के बाद पलटा मैच

निर्णायक गेम में सात्विक-चिराग को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी एक समय 14-10 और फिर 17-15 से पीछे थी। इसके बावजूद दोनों ने धैर्य नहीं खोया और शानदार वापसी करते हुए लगातार महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किए। सात्विक और चिराग ने निर्णायक गेम 21-18 से जीतकर मैच अपने नाम किया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

डेनिश जोड़ी के खिलाफ पांचवीं जीत

किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रासमुसेन के खिलाफ सात्विक-चिराग की यह 11 मुकाबलों में पांचवीं जीत है। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी ने China Masters में भारत की चुनौती को भी बरकरार रखा है।

वर्ल्ड टूर में तीसरी लास्ट-फोर फिनिश

China Masters का सेमीफाइनल सात्विक-चिराग के लिए इस साल BWF World Tour में तीसरी लास्ट-फोर फिनिश होगी। इससे पहले भारतीय जोड़ी Thailand Open में रनर-अप रही थी। इसके अलावा मई में उन्होंने Singapore Open में पुरुष डबल्स का खिताब भी जीता था।

किदांबी श्रीकांत का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म

दूसरी ओर, पुरुष सिंगल्स में भारत के किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के वर्ल्ड नंबर-25 Lee Cheuk Yiu ने सीधे गेमों में हराया। वर्ल्ड रैंकिंग में 34वें स्थान पर मौजूद श्रीकांत को 21-16, 21-16 से हार मिली। इस हार के साथ China Masters में भारत का पुरुष सिंगल्स अभियान भी समाप्त हो गया।

पहले गेम में श्रीकांत ने बनाई थी शुरुआती बढ़त

श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल की शुरुआत लगातार तीन अंक जीतकर की, लेकिन Lee Cheuk Yiu ने जल्द ही मुकाबले की दिशा बदल दी। हांगकांग के खिलाड़ी ने सात अंकों की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-6 से आगे हो गए। ब्रेक के बाद भी Lee ने अपनी बढ़त बनाए रखी और पहला गेम 21-16 से जीत लिया।

दूसरे गेम में भी श्रीकांत की कोशिश नाकाम

दूसरे गेम में श्रीकांत ने अच्छी शुरुआत करते हुए 4-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, Lee ने वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीकांत ने इसके बाद संघर्ष करते हुए 15-14 की बढ़त भी हासिल की, लेकिन Lee ने फिर लगातार चार अंक जीतकर बढ़त बना ली। इसके बाद हांगकांग के खिलाड़ी ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दूसरा गेम 21-16 से जीत लिया।

इस हार के साथ श्रीकांत का China Masters अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया, जबकि सात्विक-चिराग की जीत ने टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है।