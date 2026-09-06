Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

शेनझेन, चीन: भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। शेनजेन में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को तीन गेम तक चले मुकाबले में शिकस्त दी।

सात्विक और चिराग ने करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।

पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने की शानदार वापसी

फाइनल की शुरुआत सात्विक और चिराग के लिए अच्छी नहीं रही। चीनी जोड़ी ने पहला गेम 21-11 से अपने नाम कर भारतीय जोड़ी पर दबाव बना दिया। हालांकि, सात्विक और चिराग ने इसके बाद शानदार वापसी की। भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे गेम में अपना खेल बदला और आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 21-13 से गेम जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक गेम में दिखाया दम

तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। भारतीय जोड़ी ने दबाव के बीच संयम बनाए रखा और अहम मौकों पर अंक हासिल करते हुए 21-17 से गेम अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग ने चीन मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया।

तीसरे फाइनल में मिली खिताबी सफलता

सात्विक और चिराग की जोड़ी चीन मास्टर्स में अपना तीसरा फाइनल खेल रही थी। इससे पहले 2023 और 2025 के संस्करणों में भारतीय जोड़ी को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। इस बार भारतीय जोड़ी ने फाइनल की बाधा पार करते हुए चीन मास्टर्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

इस सीजन का दूसरा खिताब

चीन मास्टर्स की जीत सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का इस सीजन का दूसरा खिताब है। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब जीता था। इसके अलावा सात्विक और चिराग ने थाईलैंड ओपन सुपर 500 के फाइनल में भी जगह बनाई थी।

चीन में भारतीय जोड़ी का शानदार प्रदर्शन

सात्विक और चिराग ने चीन मास्टर्स के फाइनल में घरेलू जोड़ी को हराकर अपनी बेहतरीन फॉर्म का प्रदर्शन किया। पहला गेम गंवाने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबले में वापसी की और लगातार दो गेम जीतकर खिताब अपने नाम किया। यह जीत भारतीय बैडमिंटन के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सात्विक-चिराग की जोड़ी लंबे समय से पुरुष युगल में भारत की सबसे मजबूत जोड़ियों में शामिल रही है।