गुआंगडोंग, चीन: भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का China Masters 2026 में सफर पहले ही दौर में खत्म हो गया। बुधवार को कनाडा के विक्टर लाई ने उन्हें सीधे गेम में 21-14, 21-7 से हराया। लक्ष्य पूरे मुकाबले में अपनी लय हासिल नहीं कर सके और लगातार गलतियां करते रहे। वहीं, अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली।

विक्टर लाई के खिलाफ लक्ष्य की तीसरी हार

विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को विक्टर लाई ने सिर्फ 38 मिनट में मात दी। इस हार के साथ कनाडाई खिलाड़ी के खिलाफ लक्ष्य का रिकॉर्ड 1-3 हो गया है। लक्ष्य ने लाई को इस साल मार्च में All England Open के सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार तीन मुकाबलों में हार मिली है।

लक्ष्य ने मैच की शुरुआत अच्छी की और पहले गेम में 4-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, इसके बाद लाई ने लगातार दबाव बनाते हुए मैच पर नियंत्रण हासिल कर लिया। लक्ष्य अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और गलतियों का सिलसिला जारी रहा, जिसका कनाडाई खिलाड़ी ने पूरा फायदा उठाया।

दूसरे गेम में भी नहीं मिली वापसी

दूसरे गेम में लक्ष्य की परेशानी और बढ़ गई। लाई ने उन्हें लगातार बैककोर्ट में धकेला और शटल पर नियंत्रण बनाए रखा। इंटरवल तक लक्ष्य 4-11 से पीछे थे और इसके बाद वह मुकाबले में वापसी नहीं कर सके।

लाई ने दूसरा गेम 21-7 से जीतकर सिर्फ 38 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। यह हार लक्ष्य के लिए लगातार मुश्किल दौर को दर्शाती है। हाल ही में दिल्ली में हुए World Championships में भी उनका सफर जल्दी खत्म हो गया था।

श्रीकांत ने दर्ज की शानदार जीत

दूसरी ओर, किदांबी श्रीकांत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। उन्होंने चीनी ताइपे के ची यू जेन को सीधे गेम में 21-16, 21-15 से हराया।

श्रीकांत ने दोनों गेम में शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और मुकाबले को अपने नियंत्रण में रखा। इस जीत के साथ उन्होंने China Masters के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया।

ध्रुव कपिला-तनिशा क्रास्टो भी आगे बढ़े

भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्टो ने भी शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के टोनाकोर्न साएहेंग और टोनिचा साएहेंग को 21-8, 21-9 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

China Masters में भारत की चुनौती अभी जारी है। लक्ष्य सेन के बाहर होने के बाद पुरुष एकल में श्रीकांत की नजरें आगे बढ़ने पर होंगी, जबकि भारत के अन्य खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश करेंगे। यह टूर्नामेंट Asian Games से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण तैयारियों में से एक है।