शेनझेन, चीन: भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने China Masters 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने शनिवार को Shenzhen Arena में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अज़रीयन और टैन वी कियोंग को तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-16, 18-21, 21-11 से हराया।

यह जीत सात्विक और चिराग के लिए खास है, क्योंकि दोनों ने चार साल में तीसरी बार China Masters के फाइनल में प्रवेश किया है। अब उनकी नजर खिताब जीतने पर होगी।

सेमीफाइनल में सात्विक-चिराग की शानदार जीत

भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत धीमी की और एक समय 0-5 से पिछड़ रही थी। हालांकि, सात्विक और चिराग ने शानदार वापसी करते हुए लगातार सात अंक अपने नाम किए और 7-5 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और 21-16 से गेम जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली।

दूसरे गेम में मलेशियाई जोड़ी की वापसी

दूसरे गेम में मलेशियाई खिलाड़ियों ने जोरदार वापसी की। नूर मोहम्मद अज़रीयन और टैन वी कियोंग ने भारतीय जोड़ी पर लगातार दबाव बनाए रखा। सात्विक-चिराग को दूसरे गेम में लय हासिल करने में मुश्किल हुई और मलेशियाई जोड़ी ने 21-18 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया।

निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी का दबदबा

फाइनल में जगह दांव पर होने के कारण तीसरे गेम में सात्विक और चिराग ने अपने खेल का स्तर काफी ऊंचा कर दिया। 2022 एशियन गेम्स चैंपियन भारतीय जोड़ी ने शुरुआत से ही बढ़त बनाते हुए मलेशियाई खिलाड़ियों को वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया।मलेशियाई जोड़ी ने दो मैच प्वाइंट बचाए, लेकिन सात्विक और चिराग ने अपना संयम बनाए रखा और निर्णायक गेम 21-11 से जीतकर सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने यह मुकाबला 1 घंटे 6 मिनट में खत्म किया।

फाइनल में किससे होगा मुकाबला?

सात्विक और चिराग का फाइनल मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया के टी काई वुन और याप रॉय किंग का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू से होगा। इस मुकाबले के विजेता से सात्विक-चिराग की खिताबी भिड़ंत होगी।

खिताब पर होगी सात्विक-चिराग की नजर

China Masters के फाइनल में पहुंचने के बाद अब सात्विक और चिराग की नजर टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर है। सेमीफाइनल में शुरुआती झटके से उबरकर निर्णायक गेम में जिस तरह भारतीय जोड़ी ने दबदबा बनाया, वह उनके आत्मविश्वास के लिए भी अहम है।