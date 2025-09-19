नई दिल्ली : भारतीय टीम एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतार सकती है। टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने पर विचार कर सकती है। संजू सैमसन फिलहाल भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और नंबर पांच पर खेलते हैं। उन्हें आज के मैच में ओपनिंग का अवसर मिल सकता है।

संजू सैमसन के अंतरराष्ट्रीय टी-20 के आंकड़े बताते हैं कि वे ओपनिंग में सबसे प्रभावशाली होते हैं। ओपनर के रूप में 14 पारियों में सैमसन ने 512 रन बनाए हैं, औसत 39.4 और स्ट्राइक रेट 182.2 के साथ, जिसमें उनका उच्चतम टी-20 स्कोर 111 भी शामिल है। वहीं, नंबर पांच पर खेलते हुए पांच पारियों में स्ट्राइक रेट 131.9 के साथ उन्होंने सिफर् 62 रन बनाए हैं, जो फकर् साफ दिखाता है।

भारत की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखा चुकी है, लेकिन गिल का सतकर् खेल (सात गेंदों पर 10 रन) चर्चा में रहा। ओमान अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, यह मुकाबला सैमसन को ओपनिंग में आजमाने का सबसे सही मौका देता है, ताकि वह पॉवरप्ले में अपनी ताकत के मुताबिक खुलकर खेल सकें।

अगर संजू सैमसन को ओपनिंग मौका मिलता है तो भारत गिल को नंबर तीन या चार पर भेज सकता है, जहां उनका एंकरिंग रोल मध्यक्रम को मजबूत कर सकता है। अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग में धमाका किया है और उन्हें अपनी जगह बनाए रखने की जरूरत है, जिससे अभिषेक-संजू की जोड़ी पॉवरप्ले में टीम इंडिया के सबसे आक्रामक विकल्प बन सकती है।

संभावित भारतीय प्लेइंग 11 :

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।