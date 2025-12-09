स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम में T20 फॉर्मेट के लिए बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर बैटिंग कोच संजय बांगर ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा की भूमिकाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। बांगर का मानना है कि संजू सैमसन एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी असली ताकत टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना है। वहीं निचले क्रम पर बड़े शॉट खेलने और पारी को फिनिश करने के मामले में जितेश शर्मा कहीं बेहतर साबित होते हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका T20I सीरीज में उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है।

संजय बांगर का विश्लेषण: सैमसन की जगह टॉप ऑर्डर में

संजय बांगर ने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को कई मौकों पर ओपनर और टॉप ऑर्डर में आजमाया है। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैमसन ने शतक जमाकर अपनी क्षमता साबित भी की। हालांकि, T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग वहीं हो सकता है जहां उन्हें नई गेंद मिले और वे आक्रामक शुरुआत कर सकें। बांगर के अनुसार, मिडिल ऑर्डर में पहले से ही तिलक वर्मा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे मजबूत विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में सैमसन को नंबर 4 से 6 के स्लॉट में फिट करना मुश्किल हो जाता है।

फिनिशर की भूमिका: जितेश शर्मा के अनुभव पर भरोसा

बांगर ने जोर देकर कहा कि टी20 क्रिकेट में पारी के अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने की क्षमता बेहद अहम होती है। उन्होंने माना कि इस भूमिका के लिए जितेश शर्मा लंबे समय से IPL में सफल प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “यदि आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो पुरानी गेंद पर भी छक्के मार सके और पारी खत्म करे, तो जितेश शर्मा सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। उन्होंने IPL में लगातार यह भूमिका निभाई है और भारतीय टीम को ऐसे भरोसेमंद फिनिशर की जरूरत है।”

बांगर का मानना है कि जब टीम का नंबर 4, 5 और 6 तय हो जाए, तब नंबर 7 जैसे अहम स्लॉट पर उसी खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए जिसने इस रोल को बार-बार निभाया हो।

सैमसन की मिडिल ऑर्डर में समस्याएं

बांगर ने यह भी स्वीकार किया कि टीम मैनेजमेंट ने सैमसन को मिडिल ऑर्डर की विभिन्न भूमिकाओं में आजमाने की कोशिश की है। हालांकि, वहां से लगातार प्रदर्शन नहीं आने के कारण उनकी जगह स्थिर नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में दबाव की स्थिति में खेलने और पुराने गेंद से बड़े शॉट लगाने की शैली में जितेश शर्मा ज्यादा प्रभावी हैं, जो भारत के लिए एक विश्वसनीय फिनिशर बन सकते हैं।