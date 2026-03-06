स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया ने सात रन से जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने इस जीत के बाद भारतीय टीम की तारीफ करते हुए खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को जीत का अहम कारण बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि भारतीय गेंदबाजी इकाई कुल मिलाकर और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी।

सात रन से रोमांचक जीत, भारत फाइनल में

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम अंत तक लड़ती रही, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 246/7 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने मुकाबला सात रन से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह मैच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों को आखिरी गेंद तक रोमांच देखने को मिला।

बुमराह और हार्दिक की डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी

मैच के अंतिम क्षणों में भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी रही।इंग्लैंड को आखिरी तीन ओवरों में 45 रन की जरूरत थी और मैच उनकी तरफ झुकता नजर आ रहा था। इसी दौरान बुमराह ने 18वां ओवर फेंकते हुए केवल छह रन दिए और दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 9 रन दिए और अहम विकेट भी हासिल किया। उन्होंने सैम करन को आउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया।

हरभजन सिंह ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने मैच के बाद कहा कि भारतीय टीम ने शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने खास तौर पर बुमराह और पांड्या की मैच्योर गेंदबाजी की तारीफ की। हरभजन के मुताबिक, 250 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद मैच काफी करीब पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि दबाव की स्थिति में दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन संयम दिखाया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय गेंदबाजी इकाई को कुल मिलाकर और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि टीम ने मैच जीत लिया।

अब फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला

टीम इंडिया अब फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। यह मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर एक और बड़ा आईसीसी खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि टीम फाइनल में भी इसी तरह का दमदार प्रदर्शन करेगी।