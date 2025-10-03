स्पोर्ट्स डेस्क : महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में कमेंट्री के दौरान सना मीर का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर गया। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और मौजूदा कमेंटेटर सना ने बल्लेबाज नतालिया परवेज को पहले “कश्मीर से” और फिर “आजाद कश्मीर से” बताया। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं और आलोचकों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कही। दबाव बढ़ने पर सना मीर ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट से स्पष्टीकरण जारी किया और साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ खिलाड़ी की पृष्ठभूमि और संघर्षों को उजागर करना था, राजनीति से जोड़ना नहीं।

क्या था विवाद?

कोलंबो में हुए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज़ की पृष्ठभूमि बताते हुए उनके गृह क्षेत्र को “आज़ाद कश्मीर” कहा। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कई यूज़र्स ने इसे “संवेदनशील” बताते हुए आलोचना शुरू कर दी।

सना मीर की सफाई

सना ने अपने पोस्ट में लिखा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मेरा मकसद केवल खिलाड़ी के संघर्ष और सफ़र को उजागर करना था, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। कृपया इसे राजनीतिक न बनाएं। एक कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल और खिलाड़ियों पर फोकस करना है।”

उन्होंने यह भी बताया कि वे आमतौर पर खिलाड़ियों की जानकारी प्रमुख वेबसाइट्स से लेती हैं, जहां नतालिया परवेज का गृह क्षेत्र “आज़ाद कश्मीर” लिखा गया था। विवाद के बाद पोर्टल ने इसे बदलकर “पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर” कर दिया।

क्यों बढ़ा मामला?

क्रिकेट मैच जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल तुरंत विवाद का रूप ले लेता है। सना मीर का बयान ऐसे समय आया, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें महिला वर्ल्ड कप में आमने-सामने होने वाली हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस ने खेल को पीछे धकेल दिया और कमेंट्री को केंद्र में ला दिया।

पाकिस्तान की शुरुआत और अगला मैच

टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अपने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश से 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी। अब टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मेजबान भारत से भिड़ेगी। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।