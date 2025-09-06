Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने 2025 एशिया कप के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर अपनी राय देते हुए कहा कि आप संजू सैमसन को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर नहीं चुन सकते। गावस्कर विकेटकीपर-बल्लेबाज को टीम का हिस्सा बनाने का समर्थन किया है। एशिया कप 9 सितम्बर से शुरू हो रहा है और भारत अपने अभियान की शुरूआत 10 सितम्बर से UAE के खिलाफ करेगा जबकि बहु-चर्चित भारत-पाकिस्तान मैच 14 सितम्बर को खेला जाएगा। 

भारत की एशिया कप इलेवन में सैमसन के चयन पर संश्य के बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सैमसन एक अहम खिलाड़ी हैं और उन्हें 2025 एशिया कप में बेंच पर नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आप संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को रिजर्व के तौर पर नहीं ले सकते। अगर वह आपकी मुख्य टीम का हिस्सा हैं, तो उन्हें खेलना चाहिए। वह तीसरे क्रम पर या जरूरत पड़ने पर फिनिशर के तौर पर निचले क्रम पर खेल सकते हैं।' 

गावस्कर ने यह भी कहा कि कम से कम टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में सैमसन को विकेटकीपर जितेश शर्मा पर तरजीह दी जानी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि कम से कम शुरुआती कुछ मैचों में सैमसन को जितेश से पहले तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो होगा वह उनके फॉर्म पर निर्भर करेगा। तिलक को पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा जा सकता है। हार्दिक भी उसी क्षेत्र में होंगे। इससे सैमसन के लिए तीसरे नंबर पर एक ओपनिंग बन जाती है।' 