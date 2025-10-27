रावलपिंडी : पाकिस्तान के टी20आई कप्तान सलमान अली आगा ने दक्षिणअफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज से पहले उम्मीद जताई है और अपनी टीम को "दिलचस्प और रोमांचक" बताया है। उन्होंने टीम के मजबूत बैलेंस और एनर्जी पर जोर दिया और सफल टी20आई सीरीज की अपनी उम्मीदों का श्रेय वापस लौटे खिलाड़ियों और नए टैलेंट के मेल को दिया।
आगा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक टीम है जिसमें कुछ खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। मैं इस टीम की कप्तानी करने के लिए बहुत उत्साहित हूं और हम सच में एक शानदार सीरीज की उम्मीद करते हैं।' बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया टी20आई जीत पर बात करते हुए इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टीम की सफलता का श्रेय उनकी कंसिस्टेंसी और गेम प्लान को अच्छे से लागू करने को दिया।
उन्होंने आगे कहा, 'हमने घर पर बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार सीरीज खेली और मुझे आने वाली सीरीज में भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। हम बस अपने प्लान को लंबे समय तक लागू करना चाहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, एक ऐसी टीम जो किसी भी टीम को हरा सकती है। जाहिर है कि दक्षिण अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है; उनके कुछ खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत टैलेंट है।'
पाकिस्तान की मौजूदा टी20आई टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 13 पारियों में 447 रन बनाए हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी 12 मैचों में 13 विकेट लेकर बॉलिंग चार्ट में सबसे आगे हैं। सीरीज दूसरे और तीसरे टी20आई के लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जाएगी, जो क्रमशः 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने हैं।
इसके बाद यह टूर 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ खत्म होगा, यह इस वेन्यू पर 11 अप्रैल, 2008 के बाद पहला वनडे होगा, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सात विकेट से हराया था। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका टी20आई में 24 बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 12-12 जीत के साथ बिल्कुल बराबर है।
दक्षिण अफ्रीका T20I के लिए पाकिस्तान टीम :
सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।