खेल डैस्क : चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के दूसरे ही दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए टोनी डि जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर के शतकों की बदौलत 575 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लदेश ने 38 रन पर ही 4 विकेट गंवा लिए हैं। अपने स्टार ऑलराऊंडर शाकिब अल हसन के बिना बांग्लादेश की टीम दक्षिण अफ्रीका को टक्कर देने में असफल रही है। बहरहाल, उक्त टेस्ट एक और वजह से भी खास हो गया है। टेस्ट क्रिकेट के 3 अविश्वसनीय रिकॉर्ड इसमें बने हैं जोकि सबको हैरान करने के लिए काफी है। आइए जानते हैं-



दक्षिण अफ्रीका की ओर से 1 पारी में सर्वाधिक छक्के

17 बनाम बांग्लादेश, चैटोग्राम, 2024

15 बनाम वेस्टइंडीज, बैसेटेरे, 2010

12 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2009

12 बनाम भारत, सेंचुरियन, 2010

ओवरऑल की बात करें तो टेस्ट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम पर हैं जिन्होंने साल 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजहा के मैदान पर दूसरी पारी में 690 रन बनाए थे और 66 चौके और 22 छक्के लगाए थे। इसके बाद भारत का नाम है जिन्होंने साल 2018 में राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 18 छक्के उड़ाए थे। दक्षिण अफ्रीका अब इस लिस्ट में संयुक्त तौर पर तीसरे स्थान पर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया भी साल 2003 में जिमबाब्वे के खिलाफ पर्थ के मैदान पर 17 छक्के उड़ा चुकी है।



पहले बार एशिया में लगाए 3 शतक

एशिया में पहली बार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट पारी में तीन शतक लगाए। बांग्लादेश के खिलाफ 2017 ब्लोमफोंटेन टेस्ट मैच के बाद प्रोटियाज द्वारा कहीं भी ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन इस बार टोनी डि जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर ने शतक लगाकर इतिहास बना दिया।

1 गेंद खेलकर बन गए 10 रन

टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बहुत कम हुआ है जब टीम के पहली ही गेंद पर 10 रन बन जाएं। बांग्लादेश जब खेलने उतरी थी तो उन्हें पांच बोनस प्वाइंट मिले थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी बल्लेबाजी के दौरान पिच पर दौड़े थे। वहीं, जब बांग्लादेश की पारी शुरू हुई तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसा रबाडा ने पहली ही गेंद वाइड फेंक दी। इसे विकेटकीपर वेरिन भी पकड़ नहीं पाए और गेंद बाऊंड्री पार हो गई। इस तरह बांग्लादेश को 1 ही गेंद पर 10 रन स्कोरबोर्ड पर मिल गए।

10 runs after 1 delivery without bat hitting ball: Have you ever seen this before?! 😮#ICYMI: South Africa were penalised 5 runs earlier for Muthuswamy running straight down the pitch, making Bangladesh start their innings at 5/0.#BANvSAonFanCode pic.twitter.com/nAHFUQBXyK