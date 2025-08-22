स्पोर्ट्स डेस्क: मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे इतिहास में लगातार चार बार पचास से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए है। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पहले वनडे में 78 गेंदो में 88 रनो की उनकी पारी ने नवजोत सिंह सिद्धू का 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ब्रीट्जके ने इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी के लिए पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले एकदिवसीय मैच में 150 रन बनाए थे। ब्रीट्जके एक बहुमुखी बल्लेबाज है। उन्होंने अपने पहले वनडे मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में खेला। फिर अगले मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और अब चौथे नंबर पर भी सफलता हासिल की है।

अपनी पहली चार वनडे पारियो में ब्रीट्जके ने 150, 83, 57 और 88 रनो की पारी खेली है। जो एक नए खिलाड़ी के लिए उल्लेखनीय निरंतरता है। शुरुआत को तेजी से बदलने और अलग-अलग परिस्थितियो और विरोधियो के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने उन्हें प्रतिभाशाली बल्लेबाजी लाइनअप में अलग पहचान दिलाई है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने 1987 से अपने वनडे करियर की शुरुआत में लगातार सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हालांकि उनके चार अर्धशतक पांच मैचो में ही बने थे। ब्रीट्जके ने सिर्फ चार पारियो में यह उपलब्धि हासिल करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया।

गौर है कि दक्षिण अफ्रीका पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 98 रन से हराकर तीन मैचो की एकदिवसीय श्रृंखला में 1-0 से आगे है।