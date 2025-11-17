Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत को 30 रन से हराकर पहला टेस्ट जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरि कॉनराड ने जसप्रीत बुमराह के वायरल ‘बौना’ कमेंट पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। टेम्बा बावुमा की निडर कप्तानी और 55 रनों की जुझारू पारी को सलाम करते हुए कोच ने कहा, 'Thankfully, he has got a heart like a giant' यानी, कद भले छोटा हो, लेकिन दिल दैत्य जैसा है।

पूरा मामला कैसे शुरू हुआ?

ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन की 13वीं ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने बावुमा को पैड पर मारा। अपील खारिज हुई तो उन्होंने ऋषभ पंत से DRS लेने की चर्चा की। इसी दौरान बुमराह ने बावुमा को ‘बौना’ कहते हुए पूछा,
'लूं क्या? Bauna है…'

पंत ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि गेंद लेग स्टंप के ऊपर जा रही थी। हॉकआई ने भी दिखाया कि गेंद सिर्फ कुछ मिलीमीटर से स्टंप के ऊपर जा रही थी।

हालांकि बावुमा उस समय ज्यादा देर टिक नहीं पाए, 11 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार बन गए।

मैच में बावुमा का असली जलवा दूसरी पारी में दिखा

पहली पारी में फ्लॉप होने के बाद बावुमा ने दूसरी पारी में 136 गेंद में 55 रन की सबसे मुश्किल पारी खेली। उनकी यह इनिंग ही SA की जीत की नींव बनी। सबसे अहम था उनका निचले क्रम के साथ धैर्य, कोर्बिन बॉश के साथ 44 रन की साझेदारी, मार्को जानसन के साथ 16 रन— जिसने SA का स्कोर उस जगह पहुंचा दिया, जहां भारत दबाव में बिखर गया।

भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 पर ऑल आउट हो गया।

SA हेड कोच का मास्टरक्लास रिप्लाई

मैच के बाद जब 'बौना' टिप्पणी पर सवाल आया, तो कोच मुस्कुराए और बोले, 'Thankfully, he has got a heart like a giant.'
मतलब: 'कद नहीं, दिल खेल जीतता है—और बावुमा का दिल बहुत बड़ा है।'

बावुमा का मैच के बाद बयान

बावुमा ने कहा कि टीम ने मुश्किल हालात में संयम से खेला। उन्होंने खास तौर पर बॉश और जानसन की अहम साझेदारियों का ज़िक्र किया: 'हम जानते थे कि बल्लेबाजी कठिन है। हमने परिस्थितियों का फायदा उठाया। लोअर ऑर्डर ने शानदार पार्टनरशिप की और हमें लड़ने लायक स्कोर दिया।'