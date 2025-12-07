स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने भारत के खिलाफ मिली एकतरफा हार और तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद अपने विवादित ‘grovel’ बयान पर सफाई दी है। कॉनराड ने माना कि यह शब्द उनकी टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत के चमक को फीका कर गया, जबकि उनका इरादा किसी तरह की अहमियत कम करने या अपमान का नहीं था।

कॉनराड बोले— शब्द विवाद का कारण बना

दूसरे टेस्ट के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका मैच में मजबूत स्थिति में थी, कॉनराड ने कहा था कि वह चाहते हैं कि भारत “grovel” करे। इस शब्द पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तीसरे वनडे के बाद कॉनराड ने कहा: “मेरी मंशा कभी भी किसी तरह की दुर्भावना दिखाने की नहीं थी। हां, मैं कोई बेहतर शब्द चुन सकता था। इस शब्द ने लोगों को अलग-अलग व्याख्या का मौका दे दिया। मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि भारत को कठिन समय मिले।”

उन्होंने आगे कहा कि अब वह सार्वजनिक मंच पर अपने शब्दों के चुनाव को लेकर और अधिक सावधान रहेंगे। “बयान ने हमारी ऐतिहासिक टेस्ट जीत की चमक छीन ली”

कॉनराड ने स्वीकार किया कि इस पूरे विवाद ने दक्षिण अफ्रीका की भारत पर मिली 25 साल बाद की बड़ी टेस्ट सीरीज़ जीत से ध्यान हटा दिया, जो उनकी टीम के लिए एक अहम उपलब्धि थी। उनके अनुसार— “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस शब्द के कारण इतना शोर हुआ। इससे टीम की शानदार जीत का ग्लैमर थोड़ा कम हो गया।”

भारत की धमाकेदार वापसी— 2-1 से जीती वनडे सीरीज

टेस्ट में हारने के बाद टीम इंडिया ने वनडे सीरीज़ में बेहतरीन वापसी की और तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम किया।

विराट कोहली पूरे सीरीज में सबसे बड़े स्टार रहे।

302 रन, औसत 151.00, स्ट्राइक रेट 117.05, रांची में 135, रायपुर में 102, और तीसरे मैच में 65* कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। कॉनराड ने भी माना कि विवाद ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन भारत की सीरीज जीत के बाद आगामी टी20 सीरीज का रोमांच और बढ़ गया है।